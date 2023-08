Falide Espinoza, hija de Mónica Ramos, se refirió al reciente episodio vivido por la concursante dentro de Gran Hermano, y atribuyó su enojo a que la mujer se ha sentido excluida por sus compañeros de habitación.

Fue durante este fin de semana que la participante se ofuscó luego de que sus compañeros Coni Capelli, ‘Pincoya’, Francisca Maira y Raimundo crearan un fuerte de almohadas para no molestarla mientras dormía. Cabe recordar que la situación terminó con la mujer gritando a la oriunda de Chiloé.

Sobre esto, la hija de Ramos dijo: “Si mi mamá ve algo que no le parece, lo va a decir. Ella es una mujer demasiado fuerte”, comenzó diciendo a LUN. “Ella es un amor de persona, pero cuando ve algo que no le gusta, se le mete entre ceja y ceja. Si me preguntas por qué fue la discusión que vimos a lo mejor sobreactuó producto del encierro“, aseguró Espinoza.

Sumado a esto, la hija de Mónica aseguró que la acción de sus compañeros de Gran Hermano habría violado la tranquilidad que ella atribuye al dormitorio, que sería un lugar exclusivamente para “descansar”.

No obstante, otro factor que pudo haber influenciado en su reacción, de acuerdo a su hija, habría sido la actitud de Galvarini: “Más allá del juego de las almohadas, cuando entró a hablar Jennifer, ella se sobresaltó. Cuando a uno se le atraviesa alguien no hay caso y La Pincoya tiene un carácter muy fuerte, es muy difícil. Tiene varias cosas buenas, pero es muy garabatera, trata mal a la gente y mi mamá odia los garabatos”, aseguró Falide.

Altercado con Rubén de Mónica por compra de huevos

Espinoza también habló de un reciente episodio que vivió con Rubén, el concursante que usualmente se encarga de cocinar para los participantes, pues este habría pedido comprar una bandeja de huevos para cada uno de sus compañeros, pese a que Mónica pidió lo contrario, pues estaban afectando su salud.

“Si me preguntas por su salud, yo la veo bien (…) Lo que nos afecta como familia es cuando en las redes sociales dicen que es floja o una planta“, reveló.

Para Falide también ha influido que los propios compañeros de Mónica la coartan en sus quehaceres diarios: “No la han dejado cocinar y la cortan cuando hace aseo o riega (…) Ahora ella no quiere más huevos y su opinión es válida, pero se exaltó porque no la toman en cuenta”, aseguró.