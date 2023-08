El animador del matinal de Mega tuvo que pedirle al reportero que no insistiera en hablar con el adulto mayor, quien resultó damnificado tras las inundaciones en Licantén luego de que rompiera en lágrimas.

Hasta la comuna de Licantén, región del Maule, llegó un equipo del matinal de Mega, Mucho Gusto, a tomar el pulso de las inundaciones que han afectado a la zona. Fue en este contexto, que el reportero en terreno del canal tuvo que ser advertido por el animador del espacio, José Antonio Neme, para no insistir en entrevistar a un adulto mayor damnificado.

Se trata del periodista Juan Carlos Araya, quien se encontraba haciendo un despacho en vivo desde la zona centro de la mencionada comuna, fue a pocos minutos de establecer el contacto que el reportero se encontró con un bote que estaba rescatando a personas que quedaron aisladas.

En él se trasladaba a una mujer, un perrito y un adulto mayor con problemas de movilidad, según dejó en evidencia el bastón que portaba, por lo que Araya se acercó para recoger sus impresiones del desastre que azota a Licantén: “¿Pasó una noche muy complicada, no?”, alcanzó a preguntar antes de que el adulto mayor rompiera en llanto.

“Sí… escuchando llover no más”, le respondió el hombre con la voz quebrada mientras el reportero mantenía el micrófono cerca. Fue en ese minuto que el animador, José Antonio Neme, lo paró: “No es necesario, no es necesario conversar con él… Juan Carlos da lo mismo, la imagen habla por sí sola”, le dijo.

Sin embargo, Araya insistió en hablar con el afectado, quien no podía articular frases entre el llanto. “No está en condiciones. No está en condiciones Juan Carlos. Juan Carlos, escúchame, no está en condiciones él de dar una entrevista”, le llamó la atención el animador.

Luego de su intervención, el reportero desistió en hablar con el adulto mayor e intentó conseguir impresiones de la otra mujer que estaba en el bote.