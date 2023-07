La actriz chilena María Fernanda “Titi” García-Huidobro recordó dos episodios en su carrera cuando sufrió acoso por parte de sus superiores en medio de propuestas de empleo, lamentando que “nunca dije nada”.

En un adelanto de Podemos Hablar al que tuvo acceso BioBioChile, la también locutora de radio relató el momento en un episodio donde compartió con Daniel Fuenzalida, el actor Felipe Ríos y la periodista Daniela Muñoz.

Entonces, el programa hablaba sobre personas que hubieran sufrido algún tipo de abuso, a lo que García-Huidobro quiso dar su historia, apuntando que “esto fue en dos ocasiones en un canal de televisión”.

“Una fue de un productor, que me dice ‘Titi, te quiero presentar un proyecto, porque te está yendo super bien en el canal, juntémonos en mi oficina’. Yo dije, súper, maravilloso”, comenzó contando.

Entonces, acudió a la reunión para hablar con su productor, apuntando que todo se había realizado en “muy buena onda”. “De repente se pone de pie, corre la silla, me dice ‘me voy a sentar al lado tuyo, para que comencemos más cerca’. Se acerca un poquito la silla, y yo como que ahí me empiezo a poner nerviosa”, dijo.

En ese momento, García-Huidobro aseguró que el sujeto puso su mano en su rodilla y “yo dije ‘¿Qué hago? ¿Le paró el carro, me hago la enojada, le pego una cachetada?’, empiezas a pasarte todos los rollos”.

“Ya la mano en la rodilla fue subiendo, ya era en el muslo el cariño. ‘Lo vamos a pasar bien’, la cuestión, yo quería puro arrancar”, relató.

Tras ello, la intérprete contó que “lamentablemente fui muy tonta, arranque en ese momento súper educadamente, pero me sentí super pasada a llevar”.

De todas formas, ese no fue el único capítulo que vivió García-Huidobro de este tipo, asegurando que la segunda vez ocurrió con un director de televisión.

“Me dice que están haciendo un nuevo programa y van a hacer un casting. (Él le dijo:) ‘Queremos que participes, pero tenemos tan poco presupuesto que la prueba, el casting, la tenemos que hacer en mi departamento’, y yo dije, ‘este cree que yo soy gil"”, relató.

Sin embargo, pese a su negativa, el director “se empezó a poner violento, me decía ‘¿Pero vas a ir?, entonces tú no vas a poder trabajar, no sirves para esta cuestión"”.

“Finalmente obvio, no fui al casting, pero me sentí tan vulnerable. Yo nunca dije nada”, lamentó.