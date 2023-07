Este viernes en la casa de Gran Hermano Chile, se pudo apreciar una tajante conversación entre Jorge y algunos de sus compañeros del reality, allí, el concursante pidió encarecidamente que no lo “molestaran” con Trini y reafirmó su rechazo hacia sus constantes coqueteos.

Y es que en reiteradas ocasiones se ha visto a Trinidad acercarse a él con intenciones de conocerlo en mayor profundidad o invitaciones a gestos románticos, como cenas que ha ofrecido la producción del programa y otras instancias.

A inicios de esta semana, Trini planteó a Jorge la idea de una cena juntos obteniendo un “ni se te ocurra” en respuesta. Posteriormente, Trini insistió con una fogosa invitación frente a sus compañeros, donde Jorge volvió a responder con una negativa.

Estos gestos hicieron que el resto de su grupo comenzara a insinuar que podría ocurrir algo entre ambos, por lo que Jorge tuvo que abordar el tema y aclarar que no le gusta que se le relacione de esta forma con su compañera.

Ante ello, Jorge se tomó un momento para hablar del tema y aclaró que no tendría que ver con maldad o una molestia como tal. “¿Les puedo decir algo? No es en mala, no es de pesado ni que me moleste, es por seguridad…“, aseguró.

“No me molesten con la Trini. A veces me deslenguo, y tiro comentarios pesados“, mencionó mientras se encontraba en el sector de las camas de la casa junto a Skarleth, Fran, Vivi y Lucas.

“Un día le voy a decir: ‘Yo ni cagando estaría con vo’, el día del pico’ (sic) y se va a sentir con el hoyo (sic). Un comentario así te puede cagar la autoestima”, concluyó Jorge.