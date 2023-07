Un particular momento vivió Trinidad Cerda y Jorge Aldoney en Gran Hermano, luego de que, en un intento de acercarse al Mister Chile, la asistente de cabina le realizara una coqueta propuesta, siendo cortada de golpe por parte de Aldoney.

Todo ocurrió la noche del lunes, en un momento en el que Cerda y Aldoney se encontraban en la cocina en donde, mientras Trinidad lavaba los platos, Jorge estaba ocupado lavándose los dientes.

Entonces, Trinidad se decide por acercarse a Aldoney para hablarle a su lado. “Jorge, estaba pensando que, igual como que me preguntaron si yo quería ganar una cena, cachai…”, mencionó, para entonces ser interrumpido de inmediato por Aldoney.

“Ni se te ocurra”, menciona escueto, a lo que sigue cepillándose los dientes y Trinidad vuelve a su puesto original.

“Ay Jorgito. Me haces tanto reír”, menciona con una sonrisa, para entonces lavar sus manos.

#GranHermanoCHV Trini: Jorge estaba pensando que, igual como que me preguntaron si yo quería ganar una cena cachai Jorge: Ni se te ocurra. pic.twitter.com/FXAIk2TQU5 — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 25, 2023

Esta no es la primera vez que Jorge corta de golpe los intentos de Trinidad por acercarse en Gran Hermano. A inicios de mes, Trinidad quiso confesarse a su compañero, asegurando que se sentía atraída por él, a lo que él mostró no se vio sorprendido e incluso mostró indiferencia.

“Igual hay sentimientos que no son reales, lo puedo ver. Son sentimientos que pasan por el encierro. Igual me gustaría decirte que en algún momento me sentí súper atraída por ti”, le comentó Cerda mientras estaban juntos en la habitación.

Sin embargo, de manera inmediata y casi automática, Jorge, sin ninguna expresión en su voz, le respondió: “Suele pasar”.