Pese a que el momento no se vio completo en pantalla, los animadores del programa aseguraron que compañeros de encierro tuvieron que intervenir en la pelea para que los participantes no llegaran a los golpes.

En el episodio de este domingo del reality de CHV, Gran Hermano, se realizó la gala de eliminación correspondiente al último día de la semana, para ello Diana Bolocco y Julio César Rodríguez se comunicaron en vivo con los participantes a quienes hicieron participar de una dinámica que terminó con un tenso cruce entre Sebastián Ramírez y Jorge Aldoney.

Esta semana son cinco los participantes que llegaron a la placa del domingo: Coni, Alessia, Fernando “Bambino”, Jennifer (Pincoya) y Francisco. Fue tras mostrar el resumen del viernes y sábado que los animadores pidieron a los demás concursantes posicionarse detrás del nominado que querían que deje la casa.

Así, el Mister Mundo, Jorge Aldoney, eligió a Francisco y posterior a esto Julio César le pidió entregar sus argumentos, pero tras terminar de hablar, Ramírez lo enfrentó.

“Yo no entiendo con qué autoridad te creí tú para enjuiciar a la gente”, le comenzó diciendo. “De quién lo hizo mejor esta semana, que lo hizo mejor esta semana que la otra ¿Quién te creí tú para decir eso?“, lo interpeló el participante de Gran Hermano.

Las palabras de Sebastián sorprendieron a los animadores, por lo que el concursante contextualizó su molestia: “Hoy hablaste de la Coni junto al Bambino ahí en la pieza”, le dijo.

A esto añadió: “La gente vota, la gente elige, la gente enjuicia. No sé, como queraí’ ponerle, no entiendo por qué te cargaí’ con esa autoridad, no me cabe en la cabeza (…) el jurado que califica acá no erí tú, es la gente“, terminó.

Tras este momento, los animadores optaron por irse a comerciales, sin embargo, aclararon que otros compañeros de encierro tuvieron que intervenir en la discusión, pues habrían intentado golpearse.