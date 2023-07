Supuestos improperios y amenazas lanzó el comentarista deportivo Mauricio Israel a su exesposa Marisol Gálvez, de acuerdo con el programa online, Que te lo digo, del periodista de farándula Sergio Rojas. El panelista aseguró haber hablado con Gálvez, quien autorizó la difusión de una pelea por WhatsApp que mantuvo con el padre de su hija.

Cabe recordar que recientemente Israel se refirió a su situación familiar a través del programa Sígueme y te sigo de TV+, donde explicó que no había podido ver a su hija Sara, que se encontraba delicada de salud.

Esto poco después de que su expareja pidiera ayuda en redes sociales, revelando que mantiene una millonaria deuda por los gastos médicos de su hija y que su padre no estaría aportando lo suficiente para ello.

“Mauricio se transformó. Dejó de ser esa persona tan querendona con Sara y se fue poniendo frío. Cumplía con comprarle el uniforme, los útiles, pero de todo lo demás me hacía cargo yo“, comentó a la prensa hace un par de semanas.

Mauricio Israel y las amenazas a su exesposa

Ahora, Gálvez compartió su discusión con Israel al programa y autorizó la reproducción de algunos audios del comunicador, donde la insultaba y amenazaba. Allí además, mencionaba que ya no quería ver a su hija.

“Sabes qué Sara, ya no te quiero ver, la verdad no te quiero ver. O sea, que tú me digas que no confías, que no te sientes segura conmigo, hasta aquí llegamos Sarita. Se acabó”, se escucha en el registro.

Asimismo, se refirió a su exesposa: “A quién le vienes a faltar el respeto imbécil. Cuando no eres capaz de contestar el teléfono, cobarde y pones a un animal que no da la cara, no da el nombre a insultarme, qué te has creído. Que me saca la madre y yo por decirte estúpida que es lo que eres no más“, señaló.

“Ten cuidado Marisol, ten cuidado con quién te estás metiendo y sabes qué más, sigue buscándome, sigue buscando a la Paola, que nos vas a encontrar”, concluye el audio. Por el momento, el comentarista no se ha referido a la pelea ni ha desmentido que los audios sean suyos.