Maite Phillips fue una de las eliminadas con mayores votaciones en contra en la historia de Gran Hermano. La joven consiguió el 90% de los votos y este lunes, además, se enfrentó a una de sus principales críticas: Fran García-Huidobro

Y es que desde el inicio del reality, la actriz ha criticado duramente el actuar de la estudiante de ingeniería civil dentro programa e incluso en una oportunidad la calificó de “rata asquerosa”.

Fran García-Huidobro a Maite: “¿Quién eres tú?”

Esta vez, aunque con un tono menos agresivo, Fran García-Huidobro conversó francamente con Maite, donde intentó aclarar los motivos del porqué generó tanto rechazo en redes sociales.

“Te fuiste con un 90% de las votaciones, por lo menos, en Gran Hermano Chile, eso es histórico”, sentenció.

“¿Qué será que estamos equivocados?… ¿Quién eres tú? Porque la persona que se ve en la televisión es muy distinta a la que eres realmente”, apuntó.

“Lo que vimos, o lo que vieron las redes sociales, era una chica bastante soberbia, ‘yo soy princesa’, muy lejana y siempre muy distinta”, añadió.

“Esta es mi opinión: siento que entraste a ser una villana y no te resultó”, dijo.

“Creo que fue una malinterpretación gigante de mis caras”

Maite se defendió asegurando nunca fue su intención el adoptar un papel de villana, e insistió en que no sabía qué era lo que se estaba mostrando afuera, y que podría influir en la percepción de la gente.

A lo cual se le aclaró que el programa se emite las 24 horas del día casi sin edición. “Siempre he sido yo misma, si a la gente le gustó, qué bueno; si a la gente le molestó, qué lata”, dijo.

Asimismo, aseguró que “yo tengo entendido, o lo que a mí me dijeron, es que las primeras tres semanas sí caí bien y que la última semana me fui a la cresta”.

“Yo tengo claro por qué fue eso… fue por el tema que yo tuve con la Trini, que creo que fue una malinterpretación gigante de mis caras”, sentenció, haciendo alusión al día en que la tripulante de cabina reveló que había “nacido con otro género”.

“No tengo nada contra la gente trans, en lo absoluto. Para mí la Trini siempre ha sido la Trini, con su historia, sin su historia”, reconoció.

El problema fue que “su personalidad y con mi personalidad no congeniaron, no juntan ni pegan ni por si acaso”.

Asimismo, ahondó en que Trinidad prefiere contar sus temas personales o traumas, mientras que Maite es más reservada al respecto.

“Sabía que después de ese momento, ese era mi fin”

Por su parte, Fran, Diana Bolocco y Michael Roldán, que eran parte del panel, también le recordaron que el público criticó también su falta de empatía y sus dichos tras la confesión de Trinidad, cuando dijo que la seguiría votando.

“La gente vio muy poca empatía de tu parte. Ok, tu voto no tiene por qué cambiar, pero cómo no empatizar con algo que estaba contando algo super difícil”, advirtió García-Huidobro.

Frente al cuestionamiento, Maite reconoció que quizás el público malinterpretó sus caras. “Yo puse esa cara porque sabía que después de ese momento, ese era mi fin, totalmente”, dijo.

“Si yo después me acercaba a conversar las cosas con Trini, se iba a ver oportunista, así que no lo hice, pero yo le dije a ella que prefería hablar las cosas afuera”, confesó.