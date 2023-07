La mañana de este sábado un nuevo romance, o tal vez alianza, comenzó a formarse en Gran Hermano Chile, resulta que al parecer Constanza (Coni) Capelli y Sebastián Ramírez ahora “jugarán” juntos.

Fue cerca del medio día cuando las cámaras captaron un beso entre ambos participantes en la cocina de la casa, que fue presenciado únicamente por Francisco Arenas, que se encontraba cocinando en el lugar.

Recordemos que Ramírez, es un personaje “emblemático” de la época de los realities en Chile y fue integrado al programa recién esta semana.

Pero en lo poco que va de su estadía, ya ha hecho aportes a lo que está ocurriendo en la casa. Los internautas destacan que por ejemplo, prestó apoyo emocional a Coni después de los agitados encuentros que tuvo con algunas de sus compañeras, siendo uno de los pocos que estaría de su lado.

Además, el participante dijo desde un principio que se integraba al show para “jugar”, por lo que este encuentro romántico podría ser una de sus estrategias.

Y es que Coni y Sebastián se han visto muy unidos desde que él llegó a la casa. De hecho, Capelli mencionó que se conocían desde tiempo atrás y por la mañana también contó a Mónica y Francisco que la noche anterior ya se habían besado.

Sin embargo, su actuar causó opiniones divididas entre los espectadores. Por un lado, hay quienes se alegran de que Coni finalmente reciba el apoyo de alguien, mientras que a otros no les gusta su cercanía.

Las reacciones que dejó el beso de Coni y Sebastián

Coni está en su mejor momento: Entró sebastián que lo conoce hace años y no solo le hace compañia sino que ya se besan, entró bigote que de toda la casa con ella se encariñó más, gracias a su espontanea quedó francisca nominada y a partir de mañana se van las 🐍#GranHermanoCHV pic.twitter.com/1MkXzC6z5n — ✨️ (@Lgbtorta_) July 15, 2023

Bueno. Si Coni y Sebastian fue quienes se comieron- Apruebo #GranhermanoCHV pic.twitter.com/sX2H9d3n8J — Cata🇨🇱 (@coniprotected) July 15, 2023

no puedo soportar que le tiren tantas flores a Sebastián por "estar" con Coni cuando el culiao es esto con las mujeres y para peor papito corazón #GranHermanoCHV pic.twitter.com/oaPrWaTXbO — Tati🌳🥢 D-DAY (@yoonkthsv) July 15, 2023

Entro a Twiter y lo primero que veo es que la Coni se agarro a Sebastian #GranHermanoCHV pic.twitter.com/MY4JBBdjcx — Adela (@Jorjaros) July 15, 2023

claramente lo de Coni y Sebastián es webeo y jugar … pero igual hubiese preferido que amiguitos no más #GranHermanoCHV — dani # (@louis16M) July 15, 2023

Pero gente no entiendo el drama, nunca se chaparon a alguien? Dejen a coni quieta, está soltera, la mina que le gustaba se fue con otra, la atacan 24/7, la tratan de borracha, etc y se ofenden xq se besó con Sebastian? El loco mas mujeriego de chile? No jodan #GranHermanoCHV — Cami 🇺🇾♏️ (@Cami_92uy) July 15, 2023

ESTE PADRE EN MENOS DE 24 HORAS:

– Le trajo apoyo emocional a la Coni

– Agarro pal webeo a la Maite y a la Vivi

– Le dijo feo al Jorge

– Tiene a la Pincoya cortandole las uñas

– Nos dejo 100 clips wenos y se fue acostar SEBASTIAN EL MVP DE LOS REALITYS#GranhermanoCHV pic.twitter.com/KOmfnYFVaX — Bravu619 (@bravubboy) July 14, 2023

La verdad Sebastián no es guapo ni mino pero, me gusta como hombre.. y me encanta que Coni se sienta contenida por él.. espero no la defraude.. muero 😩!!! — Crucypaz (@Crucypaz1) July 15, 2023