La noche del jueves ingresó un nuevo participante al programa Gran Hermano. Se trata de Sebastián Ramírez, conocido chico reality que llegó a revolucionar la convivencia al interior del encierro.

En menos de 24 horas, Ramírez, de 36 años, consiguió generar tensión entre los participantes del programa y revelar la persona que más llamó su atención. La confesión se la hizo a Mónica Ramos cuando ambos platicaban esta mañana en la habitación.

Al parecer, el jugador fijó su mirada en Maite Phillips, joven estudiante de Ingeniería Comercial que en los últimos días se ha visto en vuelta en algunas polémicas dentro de la casa estudio.

Sebastián Ramírez fija su mirada en Maite

“La Maite me encanta, me cae bien la mina, la encuentro bonita, simpática, es pesa’ y a mí me gustan las minas pesadas, pero simpática. Pero eso, me entró”, le dijo Ramírez a la competidora de mayor edad dentro del reality, consignó Página 7.

En tanto, Mónica le respondió: “Está bien, y lamentablemente está en placa”, haciendo referencia a que la participante podría convertirse en la nueva eliminada del programa, pues está en riesgo de de abandonar la casa este domingo. A lo que Sebastián le dijo: “No se va ni cagando esa mina”.

La curiosa declaración de “Tatán” Ramírez se dio poco después de que platicó con Phillips durante el día, mientras cumplía una prueba del reality que consistía en hacer tareas asignadas por sus compañeros durante 24 horas.

Vale señalar que al inicio de la competencia, Maite afirmó que se encuentra en una relación amorosa desde hace tres meses fuera del programa y en varias oportunidades ha mencionado su compromiso con su entorno más cercano.