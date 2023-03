La periodista y animadora de televisión Diana Bolocco acabó rompiendo en llanto debido al relato de una de las concursantes del programa The Voice, quien contó cómo un accidente de auto la dejó sin voz.

La participante, llamada Claudia Lorca, fue la primera en aparecer en el espacio donde relató su historia, contando que inició en la música a los seis años, a través de diferentes concursos de televisión como el Festival de la Una.

Al crecer, se dedicó de lleno a la música hasta que en un accidente automovilístico hizo que todo se detuviera. “El cinturón de seguridad me fisuró la quinta cuerda vocal”, narró.

“Fui al médico, al fonoaudiólogo, al otorrino, y me detectaron un cáncer en la cuerda que no se podía operar, porque si no, iba a dejar de hablar”, contó emocionada.

Tras su tratamiento, Loca aseguró que “aprendí a hablar de nuevo y aunque el doctor, que quizá me está viendo, me dijo que no iba a volver nunca más a cantar, yo le dije que no y aquí estoy, cantando”.

Así, comenzó su presentación cantando la versión de Thalía de Qué será de ti, logrando que el chileno Beto Cuevas girara su silla, para entonces incluirla en su equipo.

“Estoy muy nerviosa, a pesar de que a mis 52 años llevo mucho tiempo cantando”, dijo de entrada Lorca, para entonces ser elogiada por el ex vocalista de La Ley.

“Tienes una súper voz, clásica. Me recuerdas a muchas cantantes de otra época. Se nota que vives la canción”, aseveró Cuevas entonces, a lo que Lorca rompió en llanto, siendo abrazada por su ahora coach.

“La música me ayudó en mis momentos más malos, así como en mis momentos buenos. Para mí es y un desafío enorme, sin duda alguna”, comentó entonces la concursante para ser consultada sobre su historia.

Así, Lorca se refirió al accidente donde perdió sus cuerdas agudas. “No puedo hacer falsetes, solo tengo mis tonos naturales”, dijo, sorprendiendo a todos.

Tras ello, Cuevas acompañó a su pupila al backstage donde la familia de la mujer y una emocionada Diana Bolocco la esperaban.

“Déjame darte un abrazo. Felicitaciones”, dijo Bolocco con la voz entrecortada. “¿Sabes qué…? Estoy súper emocionada”, reaccionó a decir también la comunicadora.

“Ver la emoción de tus hijos, el nervio, escuchar tu historia…”, dijo, sin acabar la frase debido a su propio llanto, a lo que Lorca le dijo que “me ha costado harto”.

Entonces, Lorca aseguró que había sido una amiga quien la postuló al programa, agradeciendo la acción. “Nos conmoviste a todos”, reaccionó a decir Bolocco para despedirse.