La tarde de este martes, los fanáticos de La ley de Baltazar por fin pudieron atestiguar la esperada escena donde la Hermana Margarita, interpretada por Amparo Noguera, deja los hábitos.

Después del adelanto liberado por Mega hace algunas semanas donde se mostraba a la religiosa quitarse el velo, finalmente la escena completa llegó a las pantallas.

Luego de decidir dejar la congregación en el último capítulo emitido, Margarita emprendió el viaje hacia Valdivia para revelar su determinación a sus superiores.

Ahí les contó toda la verdad, desde que supo que estaba embarazada de Lucas y de cómo lo entregó en adopción, hasta su reencuentro. Tras esto, se dio paso a una escena donde se muestra a la actriz quitarse prenda por prenda el hábito de monja, incluyendo un rosario.

Mientras algunos categorizaron la escena como emotiva, otros no dudaron en afirmar que era una decisión injusta, igualmente los seguidores de la teleserie manifestaron su sentir en redes sociales.

#HermanaMargarita hace años atrás, conoci una mujer maravillosa, ex religiosa y con valores humanos a otro nivel.. su pecado a ojos de la iglesia, amar a otra semejante, #laleydebaltazar a tocado alguna fibra sensible en mi y me hace recordar a tan valiente mujer…

— gloria diaz (@gloriaosornina) March 1, 2023