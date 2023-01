Tras dos años de ausencia a causa de la pandemia, hoy jueves regresa el Festival del Huaso de Olmué , el primer gran hito de TVN de cara a su parrilla programática 2023, donde destaca la incursión y posicionamiento de rostros históricos y un renovado enfoque cultural NTV.

“Olmué va a ser el primer festival televisado, masivo, que vuelve después de todo este periodo de pandemia. Por lo tanto, tiene un símbolo que extrapola a TVN y al mismo festival”, reflexiona en diálogo con BioBioChile el director de Programación de la estación pública, Roberto Cisternas, quien asumió el cargo en julio pasado.

Para el comunicador audiovisual, ex Director Digital de Chilevisión y ex Digital Manager de News & Sports en Chile (Warner Bros. Discovery), se trata de un desafío directamente relacionado con su pasado profesional: durante años, Cisternas destacó como un hábil director de videoclips musicales.

“A partir de 2014, cuando TVN tomó el festival de Olmué, dieron con un formato muy interesante: rescatar lo tradicional, darle espacio a otros contenidos que tienen que ver con la raíz folclórica, y abrirse a las nuevas generaciones. Ese ha sido el gran logro de TVN desde que tomó Olmué. Hay un modelo claro, pero uno no puede llegar y repetir nombres”, comenta sobre cómo se dio forma al cartel de este año.

En este aspecto, releva la participación de Mon Laferte, que debutará esta noche en una jornada inaugural que, según Cisternas, refleja la mixtura cultural del evento.

“El show que presentará Mon en Olmué viene con Viento Florido, una asociación de mujeres cantoras de Oaxaca que tienen una profunda raíz folclórica mexicana. Y que esté Zúmbale Primo, no es gratuito. Hoy en día reconocemos que varias de nuestras raíces folclóricas o tradicionales tienen que ver con México. Si pudiera titularlo, la primera noche de Olmué es ‘mexicana-chilena’, de alguna manera. Y alguno, quizás con poco conocimiento rural, podría criticar eso, pero estos dos países tienen mucho nexo en sus raíces folclóricas (…). Tenemos una relación artística de ida y vuelta con México, y Olmué nunca le había hecho el guiño”, explica.

Sobre los artistas urbanos y las bandas de cumbia que animarán la fiesta en el Patagual, como Young Cister, La Rosa Y Red y La Combo Tortuga, entre otros, el director no escatima elogios: “Young Cister es el cantante que más tickets está cortando hoy en día, y tiene un show que creo que va a desmitificar esta visión de los públicos tradicionales de la música urbano, donde se ve un tipo con una secuencia atrás y un autotune sonando. Young Cister no es eso, es un cantante de primera categoría que tiene una instrumentalización en vivo, que tiene canciones que trascienden de la música urbana”.

“El Festival de Viña del Mar es todo, es algo que Chile debe cuidar”

Además de Olmué 2023, Cisternas trabaja en paralelo en los preparativos del Festival de Viña del Mar, donde se desempeña “en la producción y las decisiones estratégicas, lo que me tiene con un profundo orgullo”. Para el realizador, se trata de un anhelo personal y un sueño cumplido.

“Soy súper sincero: yo hago esto porque cuando chico vi el Festival de Viña. Para mí, el Festival de Viña del Mar es todo, es algo que Chile debe cuidar, profundamente. No se le toma el peso, la importancia de lo que es, y la motivación que le da a los artistas y productores para poder hacer un camino y coronarlo llegando ahí. Para mí, tiene una connotación gigante, cierra un ciclo de mi vida, de cumplir un sueño. Cuando estaba en la enseñanza básica y me preguntaban: ‘Quiero trabajar en el festival de Viña alguna vez’, respondía, ‘y dirigirlo ojalá’. Lamentablemente, no voy a poder swichearlo, que es lo que me hubiera encantado”, bromea.

(P): Tu carrera audiovisual está íntimamente relacionada con la música popular y la realización de videoclips y materiales afines. ¿Tendrá más espacio la música chilena en esta nueva etapa de TVN?

(R): “Yo vengo de la música, efectivamente, es ahí donde están mis cariños y sentimientos para con esta industria (… ). Hemos hecho un camino, alianzas, con IAR por ejemplo, cuando hicimos los Premios Musa, donde empezamos a darle cabida (a la música chilena) desde los espacios que nosotros podamos, y que tampoco signifiquen un riesgo para la cultura de TVN. Este es un camino a poder generar espacios, como por ejemplo tener programas de música, que son muy complicados de exhibir hoy en TV abierta, porque básicamente no existe el músculo, no hay una costumbre de tener música nacional en la TV abierta. Vamos a ir a ese camino, pero estamos dando los primeros pasos seguros de reactivar este nexo que tenía TVN con la música nacional.

Estamos cerrando acuerdos para tener los Premios Pulsar, de vuelta, y eventos que no tienen que ver con la música nacional, como la transmisión del Music Bank, festival de la música de Corea. Nosotros estuvimos a cargo de la grabación, y si bien Music Bank tuvo una producción bastante accidentada en su producción operativa, al final del día lo que queríamos hacer es que los equipos de producción trabajaran con los equipos de un mercado 1 de Corea.

(P): ¿Crees que van a pesar en Viña 2023 las dos versiones canceladas del festival? ¿Ha sido esto un impedimento al momento de trabajar en la organización? Además, será un festival distinto en muchos ámbitos, sin la gala, por ejemplo.

(R): La verdad es que no, me he encontrado con un equipo bien afiatado… Me incluyo también en que hay gente nueva que no conoce la cocina del festival, a diferencia de gente muy experimentada. Gente nueva como yo, como la municipalidad, como la alcaldesa, con quien rescatamos mucho lo que es el festival, pero estamos entendiendo qué se hace y qué no, y tratando de aportar e involucrar con buenas prácticas de trabajo, para quitarle esta imagen frívola, que no se la vas a quitar 100%.

(P): ¿Cuáles fueron las directrices que tomó TVN al momento de dar forma a su programación 2023?

(R): Cuando hablamos de la parrilla, uno pone el pie en el acelerador en unos contenidos y es un poco más recatado en otros, para asegurar el negocio y el modelo comercial de TVN. Pero, principalmente, si hay algo que a mí me preocupa y que hoy en día es la estrategia a nivel canal, es cuidar la estabilidad económica del canal. Por más que uno tenga la ambición o la ansiedad de generar un montón de contenidos, como la música, por ejemplo… Qué ganas de hacer un montón de cosas de música. Pero principalmente, y viendo la historia de los últimos años de TVN, lo que hay que cuidar es la eficiencia comercial, que las inversiones sean seguras, y cuidar el trabajo de todo el equipo de TVN, que en algún momento se vio mermado. Este es un canal que todavía tiene una dotación operativa gigante. En los otros canales se externalizan la mayoría de los servicios de personas.

A mí me tocó, con los mismos recursos, recuperar la producción, reactivarla, posicionarnos de vuelta, pero haciendo festivales, teniendo los derechos de los Panamericanos Santiago 2023, y eso me come un montón de recursos de la parrilla. Entonces innovación así grande, como grandes estelares, probablemente este año no vamos a tener de ese tipo, pero sí créeme que vamos a tener contenido que sea convocante y competitivo, y buscar alianzas estratégicas, como las series con el CNTV. Estamos trabajando con ellos… Va a ser una parrilla bastante estratégica, para mantener la eficiencia financiera del canal y así poder proyectarnos a muchos años más.

“En TVN, en los noventa, se hacían programas que eran políticas del país

¿Cómo analizas la competencia actual de la franja matinal de la TV abierta? ¿Cuáles han sido los cambios que han adoptado al respecto?

(R): Fíjate en lo terrible que ha sido para los equipos de los matinales… Fíjate en los que fueron los matinales en los últimos dos años, que era decir, todas las mañanas, cuánta gente se había muerto. Yo lo veía desde mi casa y lo encontraba increíble; el peso emocional de esos equipos, tener que trabajar con entretención, mezclado con contingencia política; es un trabajo muy duro…

Yo lo primero que hice fue decirles: muchachos, vamos a tomar un tiempo para tomar aire, vamos a perder espacio en la competencia, y vaya que lo perdimos, y dijimos: vamos a trabajar para marzo de 2023, y vamos a ver bien dónde nos posicionamos. Y contratamos a Eduardo Fuentes, en un principio, para tres cosas: su espacio de la noche, que es su espacio; le dije que venía al Festival de Olmué y al matinal, pero al matinal nunca le especifiqué cuándo: quería que entrara al equipo, que se conocieran, y que cuando estuviéramos listos entráramos al aire.

(P): Tres rostros emblemáticos de TVN, Blanca Lewin, Ivette Vergara y Margot Kahl, vuelven al canal en esta nueva etapa. ¿Fue esta una decisión editorial para el canal?

(R): Sí, pero primero están los atributos que cada una de las tres tiene. En el caso de Margot, ella es súper importante para mi generación. Me da risa, pero ningún medio recoge lo que simboliza Margot para nuestras generaciones. Yo “Buenos días a todos” lo vi, ¿tres veces? Pero para mi generación, Margot Kahl y Eric Goles son los que hicieron nuestra sala de computación, la sala del Proyecto Enlaces. En TVN, en los noventa, se hacían programas que eran políticas después del país. Fue crear salas de computación, con internet, en los colegios públicos, subvencionados. Mi sala se llamaba Sala Enlaces y había afuera una foto de Eric Goles y Margot Kahl. Cuando llamé a Margot, y ella no quería volver a la TV, yo le hablé de esto: “olvidémonos de Providencia”. Le dije: “nosotros no trabajamos para la gente de Providencia, trabajamos para la gente de Tilcoco, de Vallenar, de Sydney. Tú eres muy importante para esa gente. Cuando tú hablas y te ves, la gente ve TVN”.

Margot tiene una conexión intangible con la audiencia. Y mira lo simbólico que fue cuando se fue, cuando la tele agarró esta frivolidad con la farándula… Fue algo que nos mermó de tener a Margot Kahl en la tele, y a un montón de gente y un montón de contenido. Fue una declaración de principios traer a Margot.