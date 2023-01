Sin duda la gran sorpresa de la lista de humoristas confirmados para Viña 2023 fue Yerko Puchento, el personaje cómico más exitoso y polémico de Daniel Alcaíno, quien se enfrentará por primera vez al “Monstruo” de la Quinta Vergara.

A 22 años de su creación, el sardónico Yerko arribará al festival luego de varias negociaciones que no llegaron a puerto, tal como ha reconocido el propio Alcaíno en más de una ocasión.

Pasados los 2010, el personaje que debutó en el estelar de Canal 13 “El lunes… sin falta”, se escuchó en más de una oportunidad entre los candidatos a Viña, a pesar que no pocas veces estuvo a cargo de la cobertura del festival como una de las estrellas del programa satélite “La Movida”.

“Hemos tenido conversaciones otros años y de repente no llegamos acuerdo, porque no saben con qué vamos a salir”, comentaba el actor en agosto de 2019 al diario La Cuarta, cuando otra vez su personaje se escuchaba entre las posibles contrataciones.

“Siempre nos ha gustado (ir al Festival de Viña), podría ser. Pero sabemos que el humor que hace Yerko es riesgoso para Viña y los ejecutivos (…). Deben temerle, lo que nos da cierto prestigio, me hace sentir bien. No es un personaje de fiar y eso me gusta porque es una característica de Yerko. Me gusta que esa locura se mantenga”, agregaba.

En ese entonces, en 2019, la cita estival dejaba atrás su era en Chilevisión para darle paso a la nueva alianza que se haría cargo de su licitación: Canal 13, TVN y, en ese entonces, Fox.

Muchos vieron en el cambio administrativo una posibilidad real para que Yerko llegase por fin a la Quinta Vergara, todo esto por su fuerte lazo con “Vértigo” y Canal 13. Y tal como ocurrió en años anteriores, los detractores del personaje no escondieron su molestia.

Una de ellas fue Daniella Aránguiz, víctima habitual de las rutinas de Alcaíno y su guionista, Jorge López, quien tras los rumores de contratación de la dupla no escondió sus reparos.

“Ojalá llegue con una rutina nueva y si no llega con una rutina nueva, ojalá que ese día vaya un cantante romántico y todas las mujeres lo pifien y que se sienta como nos sentimos nosotras cuando se burló”, dijo a La Red sobre un show de Yerko en Viña.

Berta Lasala, actriz que días atrás anunció su separación del actor tras 21 años de matrimonio, comentó en noviembre pasado los conflictos que le producía el personaje.

“Yo sufría mucho con Yerko. Sufro todavía mucho con Yerko. Ya no tanto, pero claro, yo soy mujer, también, y también soy madre, y yo digo: ‘soy muy distinta al personaje’, entonces le digo (a Daniel): ‘ay, ¿por qué le dijiste eso?’; ay, qué pena, pobre no la molestes”, contó en su paso por “Pero con respeto”.

“O sea, iba contra el personaje. Si el personaje es eso, molesta, jode. ¿Le dije cosas a él (a Daniel Alcaíno)? Sí, cosas personales. ‘Oye, te pasaste, te fuiste al chancho’ Si, poh. Lo que dice Daniel es que cuesta mucho medir la estocada en el humor, cachai. Estai (sic) en el en vivo, con la adrenalina, y te equivocas y dices cosas que no querías decir y ahí queda la escoba”, comentó.