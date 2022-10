En su paso por “Todo por ti”, el nuevo estelar de Canal 13 a cargo de Cecilia Bolocco, la actriz Maite Rodríguez reveló aspectos desconocidos de su vida, todo esto en el marco de una entrevista de largo aliento con la ex Miss Universo.

“En algún momento me dijeron Chuqui, por mi pelo, que era como así”, gesticuló la hija de Carolina Arregui en uno de los pasajes más lúdicos de la conversación.

“Trataban de mandarme al colegio ordenadita, y con dos hermanos hombres siempre fui medio ‘tomboy"”, agregó, en referencia al término que describe a una persona de género femenino con apariencias o actitudes consideradas tradicionalmente “masculinas”.

“Las niñas hacían vóley, y yo me iba al básquetbol. En Maitencillo, nos tirábamos en body por las dunas y las niñas se iban a hacer castillos de arena. Siempre me gustaban los deportes más extremos, me gustaba estar metida en las cosas que hacían mis hermanos”, comentó.

“De chica era bien querendona, bien de piel. Siempre nos tocó a los tres estar con papás separados, entonces éramos los tres muy afiatados”, añadió Rodríguez, quien también se refirió a los problemas que enfrentó tras la separación de sus padres.

En su recuerdo, lo más complejo fue “entender por qué no podía estar al mismo tiempo con los dos”. “No que ellos estuvieran juntos, sino que era yo la que quería estar con los dos. Fue duro, porque los adultos generalmente tratan de no traspasar sus penas a los hijos, y que no se note, pero es inevitable que uno sepa que está esa pena, y que ellos sufren por los niños, que el sufrimiento termina siendo uno”, complementó.