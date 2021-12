Esta mañana, en el panel político de Contigo en la Mañana tuvo lugar una discusión respecto al proyecto de retiro del 100% de los fondos de las AFP, el cual fue presentado por el diputado Jorge Duran. El involucrado fue Gonzalo de la Carrera.

En este sentido, el diputado electo llamó la atención al criticar este proyecto, asegurando además que, en caso de ser aprobado, nadie podría optar de forma íntegra a retirar todos sus fondos.

“Para quien crea que si se aprobara ese proyecto van a poder retirar el 100%, están siendo engañados. No existe la posibilidad de que retirar de un sopetón y salir a vender todos los instrumentos financiaros de las AFP y que usted pueda quedarse con lo que dice el saldo. No existe poder de compra”, aseguró.

Esto motivó una consulta de Julio César Rodríguez: “¿Por qué si usted es amante de la libertad siempre su sector apoyó la obligatoriedad de entregar su plata en AFP”.

“Siempre ha existido la libertad de escocer entre AFPs, que son varias y compiten, y entre fondos que son varios”, respondió De la Carrera.

“No hemos tenido ninguna libertad los trabajadores, tenemos que imponer todos en la AFP que ahora son de algunos grupos. No me haga truco, no me haga trampa a esta hora”, replicó Rodríguez entre risas.

“Yo creo que la libertad de escoger debiera permanecer, y si ustedes quieren crear un ente estatal, el gobierno de Gael Yeomans (diputada del Frente Amplio)”, concluyó el diputado electo.

Hay que señalar que la propuesta de Durán, de aprobarse, busca permitir a los afiliados solicitar el dinero hasta 730 días después de su publicación en el Diario Oficial.

Sumado a eso, autoriza a quienes retiren una suma igual o inferior a 35 Unidades de Fomento (UF) que reciban el pago en una sola cuota, en 15 días corridos desde la presentación de la solicitud.