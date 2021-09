El periodista Roberto Cox vivió una tensa situación en vivo mientras informaba sobre una marcha contra la inmigración irregular en Iquique.

Durante un enlace con Rafael Cavada, que estaba en Santiago, asistentes encararon al comunicador y acusaron a los medios de mentir.

“Aquí nosotros no somos xenófobos, los medios dejan como que Iquique fuera xenófobo y no es así. Son dos años con migrantes acá, dos años. Las autoridades no han hecho nada”, afirmó un hombre.

“Queremos tranquilidad, porque somos una de las mejores ciudades de Chile y aquí la gente merece respeto y seguridad. No somos xenófobos como están planteando los medios”, agregó.

Tras conversar con el hombre, se comenzó a escuchar gritos en contra del móvil. “Amigo lo invito a que se vaya”, dijo una persona que cuya intensidad comenzó a subir. “Ustedes mienten, ustedes mienten”, le gritó, apoyado por otros manifestantes.

“Sal de ahí Roberto”, dijo Cavada, mientras una asistente afirmaba a Cox que “ustedes han dicho puras mentiras en su canal”.

“Es muy difícil trabajar acá”, aseveró el periodista, mientras Cavada agregaba que “no se conversa con gente que no quiere conversar…busca donde hayan más neuronas que hormonas”.