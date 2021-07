La madre de la modelo brasileña y expanelista del programa Toc Show Nayara Vit (33), Eliane Marcos, hizo saber sus dudas este jueves tras la dramática muerte de la joven tras caer de un piso 12 de un edificio en la región Metropolitana, en un hecho que continúa siendo investigado por la Fiscalía.

La muerte de la mujer, madre de una pequeña, se confirmó el pasado 9 de julio. Fue la modelo y presentadora de televisión Vanesa Borghi, una de sus amigas, quien la despidió a través de redes. “No entendemos el porqué de lo sucedido, solo sabemos que te vamos a extrañar”, escribió junto a una fotografía de la joven.

Y si bien las primeras teorías apuntaban a que se habría tratado de un suicidio, luego que se indagara con vecinos y cercanos a la modelo, la Fiscalía decidió continuar una investigación y, eventualmente, dar con un responsable. Su madre, en conversación con el matinal Mucho Gusto (Mega) afirmó que la mujer no tenía “características depresivas”. Nayara habría estado con su pareja, Rodrigo del Valle, cuando todo ocurrió.

Las hipótesis

El jueves pasado, el fiscal del Ministerio Público Omar Mérida explicó en una declaración pública que están investigando tres hipótesis. “Estas son el suicidio, la caída accidental y el homicidio. Para poder aclarar esto significa que la investigación debe avocarse a recabar antecedentes”, indicó.

En el caso de la primera teoría, Mérida indicó que se investigarán sus exámenes médicos y el testimonio de su círculo cercano, para lograr mayor claridad.

“En el caso de la caída accidental, nuevamente es el sitio del suceso el que nos va a dar características especiales que podrían fundamentar una hipótesis como esa. Si existió por ejemplo una discusión por la que la persona hubiese perdido el equilibrio y lanzado al vacío”, agregó.

El fiscal sostuvo, además, que se realizará empadronamiento de posibles testigos del caso, para investigar la tesis del homicidio.

“Las diligencias que se desarrollan en este minuto consisten en el análisis primario del sitio del suceso de la caída. Hoy en la mañana se llevó a efecto una diligencia de entrada y salida de un segundo domicilio de Nayara, con el objetivo de recabar información personal”, expuso

“Se realizarán empadronamientos masivos de testigos del sector donde se produjo la caída, debido a que hay antecedentes de personas que escucharon gritos y tuvieron la posibilidad de advertir una situación que ocurría en el balcón del décimo segundo piso”, puntualizó.

“Nunca tuvo características depresivas”

Eliane Marcos, la madre de Nayara, detalló en conversación con Diana Bolocco, José Antonio Neme y Paulina de Allende-Salazar en Mucho Gusto que “estos días que pasamos han sido los peores días de toda mi vida. Mucho dolor, mucho sufrimiento, pero la fe nos sostiene”.

“Estamos buscando la claridad sobre los sucesos que ocurrieron (…) nosotros que la amamos ya tenemos la convicción de la verdad. Sabemos que ella jamás pondría fin a su vida“, añadió, explicando que “Nayara nunca tuvo características depresivas. Era una persona que vivía la vida feliz, era agradecida por la vida. Le gustaba la fiesta, la alegría, estar con los amigos”.

Según Marcos, su hija “estaba en la fase más feliz de su vida, entonces lo que más nos impactó fue justamente el comportamiento y lo que dijo su novio actual, de que ella estaba hace tres meses tomando remedios antidepresivos (…) Yo estoy muy segura de que eso no es verdad (…) Siempre que estaba pasando por una etapa difícil, ella se acercaba a nosotros”.

Relató, además, que la noticia sobre la muerte de Nayara la recibieron por parte de su expareja y padre de su hija, no de Rodrigo, su actual novio. “Nayara nunca me comentó sobre eso (presunta violencia en la relación). Nunca me relató algún problema que estuviera teniendo con él. Solo encontré extraño que un día, que hablábamos todos los días, ella no estaba en el departamento de él sino que en el de ella (…) Como mamá pensé que ella había tenido problemas con su pareja y ella me dijo no”, recordó.

Su visión de lo ocurrido indica que “hubo una discusión entre ellos y Nayara no era de quesarse callada. No se quedaba quieta, ella reaccionaba, respondía a la altura. (Creemos) que hubo una pelea entre ellos y que en esa pelea él la mató. Él la mató y la empujó por la ventana”.

“Cuando nos lo presentó nos dijo que era el hombre de su vida, y hoy nos damos cuenta que es el hombre de su muerte”, puntualizó luego.