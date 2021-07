Fue hace casi un año, el 16 de julio de 2020 que todo comenzó. Ese día, en el matinal Mucho Gusto (Mega), el animador y ahora exrostro del canal José Miguel Viñuela cortó el pelo en vivo y en directo al camarógrafo José Miranda.

Todo comenzó en tono de broma. “Es indecente ese gallo, córtaselo”, dijo el comunicador, pasándole una tijera a un productor. Luego se vio en pantalla al trabajador, quien tenía una larga melena. José Miguel señaló que el joven no podía llegar con ese estilo al trabajo y que tenía “pegado” el covid-19 en el cabello.

“Esta cuestión transmite bacterias…”, comentó el animador mientras con las tijeras recortaba gran parte de su cabello. A un costado, Diana Bolocco, Michelle Adam y Soledad Onetto se mostraron estupefactas frente al actuar.

Desde ese momento, las críticas llovieron.

Uno pensaba que este tipo de televisión estaba superada, que mal que no… J.M. Viñuela -haciéndose el gracioso en #MuchoGustoMega– toma una tijera y le corta el pelo a un trabajador (camarógrafo) en vivo en medio de burlas. La cara del pobre tipo y presentes es de desconcierto: pic.twitter.com/6MCpHQ11C1 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) July 16, 2020

“No medí las consecuencias”

Ese mismo día, Mega emitió un comunicado en que ofreció disculpas públicas al trabajador afectado, que más tarde interpuso una demanda civil contra Viñuela ante el 23° Juzgado Civil de Santiago acusando actos vejatorios y solicitando una indemnización de $100 millones.

En el comunicado, la señal de Bethia señaló que lamentan y no comparten lo ocurrido con el trabajador y que “como empresa valoramos profundamente el aporte profesional de cada uno de nuestros trabajadores y en toda circunstancia estamos comprometidos en el respeto a su dignidad”.

Horas más tarde, y otra vez en vivo en el matinal, el animador se refirió a los hechos y ofreció disculpas a Miranda.

“En una situación de contexto humorístico y alegría, las circunstancias me llevaron a cometer este error, del cual me siento profundamente arrepentido y afectado porque jamás he querido menoscabar ni hacer sentir mal a ninguna persona, mucho menos de mi equipo de trabajo”, advirtió.

Agregó que “no medí las consecuencias de mis actos y asumo mi completa responsabilidad en estas (…) Valoro enormemente el trabajo de todos y cada una de las personas del equipo de Mega que trabajan tanto detrás como delante de cámara, por lo mismo intento siempre hacerlos participar de los programas en los que estoy presente, tal como equivocadamente lo hice”.

En paralelo, a Mega le cursaban una multa desde la Seremi de Salud Metropolitana por deficientes medidas de higiene y seguridad en el estelar Dale Play, conducido por el animador.

A la semana siguiente de sus disculpas, Viñuela ya estaba fuera de la conducción del matinal, para volver como panelista en noviembre.

En mayo de ese año también había salido de la pantalla junto a Luis Jara, para reforzar otras áreas del canal.

Una multa que quiso pagar

Conocido el caso del corte de pelo, y con el revuelo que generó en redes sociales, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ordenó pagar una multa de 400 UTM (más de 20 millones de pesos) al canal de Bethia. Y si bien más tarde recurrieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el tribunal confirmó la multa en marzo de 2021.

Fuentes cercanas al conductor confirmaron a BioBioChile previamente que, tras la ratificación de la millonaria multa, Viñuela se ofreció a pagar la totalidad del monto. No obstante, “el canal dijo que no” y fue la misma señal la que terminó haciéndose cargo de la suma.

Tras el episodio, Viñuela vio “considerablemente” disminuido su sueldo “por el tiempo que no estuvo en pantalla” en Mucho Gusto.

Y si bien el conductor no pagó la multa directamente, las fuentes afirmaron que la disminución de sus ingresos se habría debido a dicha sanción y que él tiene “la sensación de que fue así”. Desde Mega, en ese momento, no realizaron comentarios.

La despedida: “Me voy con pena”

Viñuela llegó al canal en 1997 y estuvo allí hasta 2012, cuando emigró a TVN. Posteriormente, en 2017, regresó a la estación.

En sus 19 años en la estación fue parte de Mekano, Videos y Penitencia, Mucho Gusto, Sábado por la Noche, Sabes Más Que un Niño de 5 Básico y Coliseo Romano, entre muchos otros.

A través de Instagram, el comunicador señaló que dejará la estación televisiva y que se va “con pena… mucha pena… Es como terminar una relación muy profunda, de muchos años.. Pero a su vez, infinitamente agradecido de todos y todas”.

En conversación con BioBioChile, Viñuela confirmó que se terminó su contrato con el canal.

“En Mega tuve muchos aciertos pero también un gran error del cual me arrepentí, enfrenté y pedí disculpas.. Pero lo más importante: Aprendí”, agregó.

“A veces tenemos que caer para aprender, cometer errores para crecer y ese ha sido mi proceso este último año”, puntualizó.