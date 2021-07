Rafael Cavada no pudo evitar una carcajada luego que el candidato presidencial Gabriel Boric mostrara un talento desconocido.

El abanderado del Frente Amplio fue invitado al noticiero matinal de Chilevisión, donde el periodista le consultó sobre su anuario escolar, en referencia a la polémica vivida esta semana por Daniel Jadue.

“¿Hay algo que diga su anuario de lo que tengamos que preocuparnos?”, cuestionó el comunicador.

“En mi anuario dicen que tengo la imitación secreta al Pato Donald”, respondió Boric al instante.

Pero la cosa no quedó ahí, porque además realizó una breve pero muy exacta imitación de la voz del personaje Disney, desatando la risa del animador.

Tras ello, Boric añadió: “Cuando chico yo leí el libro de Ariel Dorfman, Cómo leer al Pato Donald, así que quizás algunos me acusen de ser la CIA, por esa imitación que tengo desde chico”.

El momento fue captado por la cuenta Televisivamente, desde donde se viralizó.

Recordemos que esta semana comenzó una polémica luego que se viralizara una publicación del anuario escolar del candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, donde sus compañeros de colegio lo describían como “antisemita”.

“Yo no escribí el anuario y me tiene feliz que lo hayan sacado, porque si tienen que buscar algo 40 años atrás significa que no tienen nada que sacar”, sentenció Jadue.

Asimismo, el candidato del PC comentó que es un promotor del estado laico y que tratará con respeto a todos los grupos religiosos.