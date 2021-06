El candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, se refirió a la polémica por la publicación de su anuario escolar, donde sus compañeros de colegio lo describían como “antisemita”.

Jadue participó el martes de un ciclo de conversaciones con candidatos presidenciales que organizan las escuelas de Gobierno y de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde restó importancia a la situación del anuario, consigna La Tercera.



“Yo no escribí el anuario y me tiene feliz que lo hayan sacado, porque si tienen que buscar algo 40 años atrás significa que no tienen nada que sacar”, comentó Jadue.

Asimismo, el candidato del PC comentó que es un promotor del estado laico y que tratará con respeto a todos los grupos religiosos.

“Tengo absoluto respeto por la comunidad judía, nos vamos a tratar con todo el respeto. Soy partidario del Estado laico y a todas las comunidades las trato con respecto, seré un ferviente promotor contra la incitación al odio”, afirmó.

Respecto a la declaración de la Cámara de Diputados, que aprobó una resolución para que explicara el contenido del anuario, Jadue comentó en su cuenta de Twitter que habían problemas más importantes que un anuario de “hace 35 años” y usó el hashtag #pongamosnosserios.

“Un país en plena crisis sanitaria y económica, centenares de muertos diarios, familias no llegan a fin de mes, pero diputados de derecha votan para que yo explique lo que escribieron otros, en un anuario de colegio, hace 35 años atrás! #PongámonosSerios”, tuiteó.

No quise postear reseña de Jadue en Anuario de Liceo Alemán 1983 sin confirmar su veracidad. Ahora la tengo en mis manos:

❗sus propios compañeros lo definían como ANTISEMITA.

‼Decían que quería "limpiar la ciudad de judíos".

‼Regalo práctico: "un judío para hacerle puntería" pic.twitter.com/cmsaT5ulzj — Gabriel Zaliasnik (@gzaliasnik) June 22, 2021

Cabe recordar, que este martes fue aprobado el Proyecto de Resolución de la Bancada de Diputados de la UDI, donde manifiestan el más absoluto rechazo a todo tipo de discriminación y acto de intolerancia que provengan de autoridades y candidatos a cargos públicos, toda vez que estos resultan ser los primeros llamados a la promoción y respeto de los Derechos Humanos.

En ese sentido, el documento emplaza al alcalde Recoleta a que “de forma pública y categórica, desmienta las afirmaciones vertidas en la reseña biográfica de su anuario escolar, que lo catalogan como un antisemita, al afirmarse que un regalo práctico es ‘Un judío para hacerle puntería’ o bien que será ‘Futuro jefe de la OLP -organización de limpieza pública-, para limpiar la ciudad de judíos’”.