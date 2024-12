El pasado 8 de diciembre, a través de su cuenta de Facebook, la esposa de Roberto Nicolini, Luz Rivanera, comunicó a sus seguidores que el hombre detrás del mítico “Pipiripao” había sufrido un infarto.

La noticia sorprendió a la industria de la televisión, puesto que a fines de septiembre había sufrido dos episodios similares, a los que se sumó un ACV ocurrido en enero de este año.

Sin embargo, el actor logró superar una vez más el complicado problema de salud y en el reciente episodio de Only Fama de Mega, se refirió a las consecuencias que ahora atraviesa.

“Me tocó solo en Punta Arenas, actuando allá. Mi mujer en castigo no me quiso acompañar, así que viajé solo. Me acompañó hasta el final un chico de la producción, muy amable, pero sin familia, sin contención familiar (…) fue mejor estar solo“, comentó sobre cómo ocurrió el infarto.

Sobre lo mismo, Roberto Nicolini, reflexionó sobre la serie de infartos que ha sufrido durante el último año: “Las tres veces son distintas y las tres veces te rompe el dolor. A mí lo único que me importaba… era hablar con mis hijos y decirles cuanto los quiero”, admitió.

El actor, además, reveló las consecuencias que enfrenta actualmente a raíz de sus complicaciones de salud: “Funciono con un 22% de mi corazón, imagínate, para sostener esta cantidad de peso, trabaja mucho, así que lo estamos reforzando y cada pequeño logro de todos los días, es una alegría”.

No obstante, la figura de televisión admitió que también le “cuesta mucho dormir porque tengo angustia (…) es una cosa de no poder controlar el dolor y la pena que le doy al resto”, dijo visiblemente emociona.

En consecuencia, agregó: “Me tengo que rehabilitar, hago kinesiología, tengo un largo camino por delante y trataremos de hacerlo lo más feliz posible”, aseguró.

Roberto Nicolini también compartió una escueta, pero profunda reflexión, sobre cómo se siente emocionalmente ahora: “Sí, después de tres episodios, quiero vivir“, concluyó.