Un día difícil tuvo Juan Cáceres, participante de Mi Nombre Es de TVN, quien compite como imitador del cantante británico Engelbert Humperdinck.

Fue durante la eliminación en vivo de este jueves que el artista relató que tuvo un día lleno de “malas noticias” y que incluso pensó en abandonar el programa.

Todo se originó después de interpretar “My Way” cuando el juez, Gonzalo Valenzuela, le consultó sobre qué le había ocurrido la semana pasada, a lo que el concursante le relató que tuvo rinofaringitis, enfermedad que lo llevó a quedar en la nómina de eliminación.

“Todavía estoy con rinofaringitis, pero estoy mejorando, hoy puedo cantar, ayer no me salía la voz“, comenzó relatando a los jueces.

“Pensaba ya, con el dolor de mi alma, iba a retirarme del programa“, admitió con la voz quebrada. Tras sus palabras, un fuerte “¡Qué!”, retumbó en el estudio ante la incredulidad del público y de los evaluadores, Luis Jara y Amaya Forch. “Porque no iba a dar el 100%”, explicó.

Ante la revelación, el actor nacional le dijo con un tono de humor: “Juan, ¿tú sabes que si tú te retiras del programa nosotros te vamos a ir a buscar?”, a lo que el concursante respondió con tímidas risas.

Tras ello, dio pie a contar que además fue víctima de un asalto hace algunas horas.

“No saben nada, hoy me asaltaron, no tengo redes sociales, me asaltaron afuera del canal“, contó, generando sorpresa en el público.

“Venía hablando en el auto y me iban a quitar la cadena”, relató, señalando uno de los accesorios del cantante al que imita. Sobre lo mismo, aprovechó de explicar que le arrebataron su celular y, por lo tanto, no podrá coordinar eventos que tenía planificados.

“Pero lo material se recupera. Lo bueno es que no nos pasó nada, ni a mí, ni a mi familia, ni a mis sobrinas que estaban en el auto”, reflexionó tras su relato.

Cabe mencionar que tras su participación, el doble de Engelbert Humperdinck de Mi Nombre Es se salvó de la eliminación gracias al apoyo del público.