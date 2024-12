En un capítulo reciente de Mi Nombre Es, Luis Jara generó controversia al llamar la atención de Daniel Ortiz, imitador de Sam Smith en TVN, por faltar a las clases de práctica. Jara señaló que el talento sin esfuerzo no lleva al éxito y destacó la importancia de la disciplina en el camino al triunfo. A pesar de la explicación de Ortiz sobre problemas personales que lo llevaron a faltar a clases, Jara insistió en la necesidad de compromiso y constancia en el desarrollo de su talento.

Un momento particular se vivió en el pasado capítulo de Mi Nombre Es, cuando Luis Jara llamó la atención de uno de los concursantes debido a una polémica actitud.

Se trató de Daniel Ortiz, joven que realiza la imitación de Sam Smith en el espacio de TVN.

De acuerdo a Página 7, la molestia de Jara se dio luego de conocer una información que indicaba que el muchacho no asistía a la sesiones de práctica y clases.

Regaño de Luis Jara

“Quiero decirte algo. Hemos recibido un informe y haz de cuenta que soy tu papá. Si tú te quedas con el talento y no le pones trabajo, vas a sentir la carga en algún momento”, indicó.

“Sé que no viniste a clases, porque estabas enfermo, pero después no viniste más. Eso marca un precedente con tus compañeros. Yo entiendo que el talento te sobra y lo debes sentir, pero la rigurosidad es lo que te va a llevar al éxito, aunque tú sientas que no lo necesitas”, añadió.

“Entonces tiene que venir, aunque sea a la rastra, porque a esto le tienes poner todo y más. A los mejores alumnos, los profesores son a los que más le exigen, porque si no, el talento se queda ahí”, comentó el cantante chileno.

Tras eso, Ortiz tomó la palabra para justificar su actuar, asegurando que había faltado a clases por una compleja situación personal.

“La justificación agrava la causa. No voy a mentir, no vine porque estuve en un mal momento emocional, muy triste, porque se murió un familiar”, comentó.

Las palabras de Jara fueron avaladas por los otros dos jurados, Gonzalo Valenzuela y Amaya Forch.