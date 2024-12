La actriz y humorista, Belén Mora, compartió una importante reflexión, acompañada de una fotografía de su avanzado embarazo, en sus redes sociales.

La humorista compartió un conmovedor mensaje a sus seguidores, en medio de un año de sorpresas, pues hace algunos meses reveló que nuevamente estaba esperando un hijo con su pareja, “Toto” Acuña.

En su cuenta de Instagram, “Belenaza” compartió una imagen que da cuenta del avanzado embarazo, junto con una importante reflexión sobre esta etapa de su vida.

Belén Mora realiza conmovedora reflexión sobre su embarazo

“Lo mágico del cuerpo, se expande, se contrae, crea vida, crea órganos… hoy siento que mi cuerpo no me pertenece, pero ya habrá tiempo para recuperarlo”, son las primeras sinceras palabras de la actriz.

A ello complementó el avance de su embarazo, donde ya siente ciertos movimientos de su hijo.

“Es mi ultimo embarazo y no ha sido fácil. Yo siempre he sido honesta, lo que muchas veces me ha traído problemas, funas, etc.”, agregó la humorista.

Luego de ello abordó las consecuencias y el difícil proceso del embarazo: “Pero es algo que no puedo transar. Y esta vez no es la excepción. No voy a romantizar el embarazo. No es fácil, muchas veces es desagradable. Si opina distinto, le felicito”, agregó.

El importante rol de una mujer al llevar a un bebé en el vientre

Junto con ello abordó el importante rol de la mujer tras llevar un hijo en el vientre.

“… La mamá también es importante. Que la mamá esté “sanita” también es prioridad. No somos un envase. Somos y seremos el sustento emocional de un ser humano. No todo se vale. Por eso una mujer JAMÁS olvida a quienes estuvieron presentes durante el embarazo. Y tampoco a quienes no estuvieron, o te hicieron daño”, concluyó.

Por último, aprovechó la instancia para dedicar unas palabras a todas aquellas personas que la han apoyado, como también a los que “nunca más aparecieron”, confesó.

Rápidamente la publicación logró una considerable suma de comentarios, quienes apoyaban sus palabras y felicitaban el avanzado embarazo de la actriz.