Un particular momento recordó Florencia Araneda, hija del animador Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, en el episodio más reciente del podcast de su familia “Tenemos que hablar”.

En el capítulo debían responder cuándo había sido la última vez que habían llorado, momento en que la joven reveló que fue en el aeropuerto de EE.UU, días antes de retornar a Miami.

Tal como contó junto a su padre, todo se dio cuando había aterrizado y se disponía a encontrarse con sus padres en la salida, en ese momento, la joven fue elegida por los efectivos policiales del aeródromo para un control aleatorio.

Pese a que estos tipos de inspección son usuales, para la hija de Rafael Araneda se convirtió en un episodio traumático por el trato que recibió.

“De repente me llama y me dice ‘Papá, papá, me están llevando a una sala y la maleta, te tengo que cortar, estoy en policía"”, le dijo la joven al animador por teléfono entre lágrimas mientras era trasladada.

“Voy a llorar de nuevo, es que lo pasé pésimo”, reconoció entre risas y lágrimas. Ante el momento, el ex conductor de Rojo decidió no contarle lo que ocurría a su esposa, con el fin de no preocuparla, sin embargo, el tiempo transcurría y Florencia no salía del aeropuerto.

“Es que fue atroz. Me trataron como una transportadora de drogas en el aeropuerto de Estados Unidos. Fue la peor experiencia de mi vida”, dijo emocionada mientras su madre la tranquilizaba.

Según relató la hija de Araneda, tuvo que pasar por varios controles con diferentes policías: “¡Me estaban esperando en todos lados!”.

Ante la revelación, sus hermanos aseguraron que habían pasado por algo similar; sin embargo, el animador apuntó: “A ella le sabían el nombre. Una cosa es que te hagan pasar a la sala de atrás, que hacen pasar a mucha gente”.

Sobre el momento, Florencia Araneda relató que inspeccionaron cada pertenecía que había en su equipaje.

“Me abrían las cremas, revisando cada crema. Veían, revisaban, (me preguntaban) ‘¿para qué es esto?"”, la interpelaron. No obstante, logró sortear el momento con tranquilidad, según relató, pero posteriormente rompió en llanto al llegar al encontrarse con sus padres.

Afortunadamente, para la joven, el momento se convirtió en un episodio que ahora recuerda con humor.