Este fin de semana el magnate tecnológico Elon Musk presentó el Cybercab, el primer “robotaxi” que se desplaza sin volante ni pedales, es decir, de manera totalmente autónoma. Sin embargo, lo que también llamó la atención fue la presencia de varios “Optimus“, una nueva versión de los Tesla Bot creados por el sudafricano.

Los robots, que tuvieron un rol de asistentes en el evento que fue emitido en vivo, “nacieron” de una idea de Musk revelada en 2021. Desde ese entonces se comenzó a trabajar en ellos, lo que dio con un prototipo inicial que “podía caminar, transportar cargas livianas y mover pequeños objetos de un lugar a otro, aunque con poca precisión”, según consignó Wired.

Así, en diciembre del año pasado, llegó la segunda generación del Tesla Bot, que tuvo modificaciones en su ingeniería, los que estuvieron ayudados por sistemas de inteligencia artificial. De esta manera aumentaron su velocidad en un 30%, además de poder levantar hasta 20 kilos.

“Optimus puede hacer lo que tú digas. Ser un maestro, cuidar a tus hijos, pasear al perro, podar el césped, ser tu amigo y preparar cócteles. Cualquier cosa que se te ocurra lo hará. Será maravilloso”, dijo en el evento Elon Musk sobre los “humanoides”.

El nuevo producto del magnate tecnológico produjo sorpresa, no solo por sus cualidades -y promesas de Musk- sino que también por su estética, pues parece recién sacado de la película de ciencia ficción, “Yo, Robot”.

De hecho, fue el director de la cinta protagonizada por Will Smith, Alex Proyas, quien alzó la voz en X (Twitter) contra el empresario sudafricano.

“Hey Elon, ¿puedes devolverme mis diseños, por favor?”, le escribió sarcásticamente en la red social al magnate junto a una imagen que muestra paralelismos entre la película y los inventos de Musk.

Así, en la primera imagen se ve a Sonny junto al ejército de humanoides de la cinta, y al lado la de los Tesla Bot. En las dos siguientes, Proyas compara el Robovan y el Cybercab.

Cabe mencionar que hasta ahora el creador de Tesla y Starlink no se ha pronunciado respecto a las palabras del director de cine.

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E

— Alex Proyas (@alex_proyas) October 13, 2024