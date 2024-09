La comediante Renata Bravo se defendió de la acusación de Sergio Rojas, asegurando que fue grabada contra su voluntad por un periodista del programa "Qué te lo digo". Bravo explicó que se negó a ser grabada porque el animador del programa siempre habla mal de ella, justificando su postura de rechazar la grabación. Tras una insistencia del periodista, Renata tapó la cámara del teléfono y le señaló que lo que estaba haciendo no correspondía, recibiendo disculpas posteriormente. La locutora radial enfatizó en que tiene derecho a decir "no" y que forzar a alguien a ser grabado es incorrecto.

Tras la dura acusación de Sergio Rojas en su contra, Renata Bravo salió al frente y se defendió. La comediante se refirió al hecho, ante el que aseguró que fue grabada contra su voluntad, justificando así su reacción.

“Cuando salgo del estudio me aborda (el periodista)”, comenzó relatando en LaMetro FM. “No tengo idea quién es Tomasito, ahora entiendo, y me aborda un chico (…) me saluda, me dice ‘soy Tomasito’ asumiendo que yo lo conocía”, continuó relatando entre risas.

Acto seguido, el periodista le habría preguntado: “¿Te puedo grabar?”, a lo que la comediante consultó para cuál programa trabajaba: “Para el ‘Qué te lo digo’“, imitó la respuesta del reportero.

Al oír el nombre del programa, Renata Bravo aseguró que se negó a grabar con el periodista: “No, le dije, yo no voy a dar cuña (…) porque el animador del programa me tiene mala históricamente, no sé por qué, siempre que habla de mí, habla mal”, le habría argumentado.

“No quiero que hablen mal de mí, entonces no quiero que me graben”, sumó la comediante. Consultada a sobre si habría origen ante la animadversión, Bravo aseguró: “Tengo una teoría. Cuando uno está muy feliz en la vida, siempre hay algo que se encarga de que el diablo meta la cola y me toca con él”.

Al respecto, Renata Bravo continuó: “Uno tiene derecho a decir ‘no quiero’, todo el derecho a decir que ‘no’. Entonces le dije ‘no Tómas’ y le expliqué. ‘No, no quiero’, ‘pero es que por favor’ -le habría dicho el joven-, ‘no, no quiero’ y así me siguió hasta el auto”.

“Y saca el teléfono y se pone a grabar igual, entonces le dije ‘lo que estás haciendo es super feo’ y le tapo la cámara, eso fue todo”, aseguró la locutora radial. Tras ello, el reportero le habría pedido disculpas de forma de zanjar el tema.

“Después le dije, cuando se acabó el tandeo con el teléfono, le dije ‘Tomás, esto que acabas de hacer, no se hace, es feo, el universo se encarga de que las cosas se pongan en su orden y tú no puedes obligar a una persona que no quiere grabar a ser grabada"”, le habría dicho al profesional.