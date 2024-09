A través de sus redes sociales, el animador del programa de farándula Qué te lo digo de Zona Latina, acusó a la comediante Renata Bravo de haberle arrebatado el celular a un reportero del programa.

La situación se dio en el estacionamiento del canal, hasta donde llegó la locutora radial para grabar un programa de televisión, a su salida, el periodista la abordó para consultarle sobre su relación con Claudia Conserva, ante lo que se negó a hablar.

Pese a ello, el reportero insistió en conversar con ella, por lo que comenzó a grabar igualmente, lo que provocó el enojo de Bravo, quien no dudó en quitarle el dispositivo para borrar las imágenes.

Tal como relató el profesional en el programa, la comediante se encerró con el celular dentro de su auto para eliminar el video y posterior a ello se negó a devolverlo, lo que haría solo en presencia de un guardia. Sin embargo, logró recuperarlo gracias a la intervención de otro periodista del canal.

Ante la acción, el animador de Zona Latina interpeló a Renata Bravo en sus redes sociales: “Espero que me des una explicación, no a mí, sino que al Qué te lo digo y principalmente a Tomás, que es nuestro periodista”.

“Lo agrediste, le quitaste el teléfono, (y) te encerraste en tu vehículo. Espero una explicación de tu parte (…) no hay nada que me pueda molestar más en la vida que las faltas de respeto y estos actos que me parecen de un tropel de pelotudos. Lo que hiciste ahora, me parece que es un atentado contra la libertad de expresión, contra el periodismo“, dijo en su descargo.