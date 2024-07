A pocos meses de iniciar su relación y hacerla pública en redes sociales, Matt Hunter reveló sus planes de matrimonio con la creadora de contenido Carlita Inostroza.

Fue en una reciente entrevista donde las personalidades de internet ahondaron en su relación que el cantante colombiano aseguró que se proyecta con la chilena.

“Siento que voy a estar con ella por mucho tiempo, creo que va a ser para siempre“, afirmó sobre lo intenso que ha sido su relación. “Nunca me he sentido tan cómodo con alguien, siento que puedo estar con ella para el resto de mi vida“, aseguró el hombre detrás de “Mi señorita” en conversación con Revista Sarah.

La pareja, que lleva unas semanas viviendo juntos en Miami, lugar de residencia de Matt Hunter, también esperan dar el “gran paso” en poco tiempo más, según relató el colombiano.

“Me gustaría vivir en Chile, no me gusta Miami. Acá me siento en paz, me gustan las montañas, la naturaleza, los paisajes. Siento que se está convirtiendo en mi casa”, admitió el cantante.

A lo que agregó: “Pienso que le voy a pedir matrimonio en menos de un año”, cerró Matt Hunter sobre su relación con Carlita.

Cabe mencionar que en algunas de las fotografías capturadas por la revista, la joven creadora de contenido incluso posó con un vestido de novia.