¿Cómo era la cosa?: Kaminski “reclamó” por saludo de Carla Jara y ahora llamó a Camila Andrade en GH

La noche de este martes, se vivió una particular e inesperada situación en “Gran Hermano“: Camila Andrade fue sorprendida con una llamada de su actual pareja, Francisco Kaminski.

De manera bastante romántica, el animador lanzó una extensa dedicatoria a la modelo, quien se mostró descolocada por la dinámica.

“Hola mi amor, primero que todo saludarte y decirte que te extraño mucho, con cada minuto que te veo en el reality. Te admiro cada vez más, qué bien te has tomado todo, eres de verdad una mujer única y espectacular“, partió diciéndole el animador.

Resurgió en redes saludo de Carla Jara a Kaminski tras llamado a Camila Andrade

Kaminski continuó con su declaración de amor: “Qué bueno que la gente se está dando cuenta de eso. Mi corazón y mi alma están contigo en todo momento. Te cuento que tu familia te apoya, se sienten orgullosos. Todos están bien contentos”.

“Me despierto y me acuesto pensando en ti, no sales de mi alma. Te felicito porque estás siendo tú, esa mujer que me enamoró, mujer tierna, simpática, amigable, honesta y directa. La gente así lo está percibiendo. Te amo con toda mi alma“, remató Francisco.

La situación generó un ambiente de silencio en la casa de “Gran Hermano“, pues la llamada no fue personal, sino que el audio fue transmitido por altavoz en la casa-estudio. Así, una vez el mensaje terminó, varios aplaudieron.

Camila le envió un saludo de vuelta a Kaminski a través de las cámaras del programa, a las que deslizó un “Te amo”, lanzó besos e hizo corazones con sus manos.

La interacción entre la pareja generó una gran ola de reacciones, donde cibernautas y seguidores del programa plasmaron en redes su “incomodidad” y “disgusto” frente a la declaración de amor.

Por ello, muchos recordaron la vez en que Francisco Kaminski se molestó en medio de una entrevista con Eduardo Fuentes en “Buenas Noches a Todos“, el 2023, al recibir un cariñoso saludo grabado de Carla Jara en pantalla.

En aquel espacio, Jara le envió el siguiente mensaje romántico: “Te mando este video para decirte que te amo, para darte las gracias por haber llegado a mi vida hace casi ya 10 años. Llegaste solamente a llenarla de alegría, de felicidad, de buenos momentos (…) eres un hombre increíble“.

La exrostro de “Calle 7” se explayó en su declaración, la que, contrario a lo que se podría haber pensado, provocó incomodidad en Francisco. Una vez finalizado el video de Carla, Kaminski tomó la palabra.

“Me sorprendió, porque aparte va a provocar un conflicto. Le pedí por favor que dejara de mandar esos saludos así como de sorpresa (…) porque uno tiene que avisar”, indicó. Tras eso, Eduardo Fuentes le preguntó: “¿Por qué no te dejas sorprender por la vida? Tienes algo muy bonito”.

“No, si es bonito, pero igual, no sé, hay una complicidad de pareja po. Yo siento que uno tiene que contarse las cosas, pero sí es importante. Yo siento que una mujer es sumamente importante para uno”, cerró el locutor.

El momento protagonizado por él y Camila Andrade la noche de este martes en GH hizo que el video donde Kaminski se molesta por el saludo de Carla Jara resurgiera, acaparando críticas hacia el animador en redes.

Oye pero se emocionó más Eduardo Fuentes que Kaminski JSJSJS se nota que aquí ya la estaba engañando. Cómo te va a molestar que tu esposa vaya a tu trabajo a sorprenderte? Pobre Carla pic.twitter.com/ewQ5eXf59N — b⚡ (@324b21CM) April 12, 2024

Michaux diciendo "QUE ASCO!" escuchando todo lo que dice Kaminski a Camila Andrade, me representa totalmente. Cami, tu novio acaba de revivir el hate que habías limpiado. Qué triste q la arruinen de esa manera. #GranHermanoCHV #GranHermanoChile #GHChile pic.twitter.com/gJA41NvEre — Caro 🧚🏼‍♀️ (@carolina___15) July 24, 2024

Se acuerdan cuando a Kaminski le daba cringe que Carla Jara le mandara saludos por Televisión?? Ah? Ah?

¿Qué pasó ahora?

Está bien, el amor se acabó. Quizás Carla Jara no era tu gran amor. Pero… ¿era necesario? #GranhermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/eE2P2fkSpD — Dan (@M_ysteriousways) July 24, 2024

Camila empezó a caer bien y hacen que la llame Kaminski en vivo jajaja #GranhermanoCHV pic.twitter.com/txMYdfPTiu — s (@MAAHzatii) July 24, 2024

Cuando Carla Jara le envió un mensaje por TV a Kaminski, el webon tuvo la perso de decir que no le gustaban esas cosas por la exposición y bla bla y ahora el payaso le envía un mensaje a cmiandrade híper publico.

🤡🤡🤡🤡🤡 — Gabriela Almonacid (@Gabrielisiima) July 24, 2024