La noche de este martes, en un nuevo capítulo de Gran Hermano, Camila Andrade se sinceró sobre el odio masivo que recibió tras el conflicto amoroso que vivió entre Francisco Kaminski y Carla Jara, que se hizo público hace algunos meses.

Pese a la polémica, la modelo decidió entrar al reality en un acto de valentía, como explicó en conversación con Diana Bolocco, tras una llamada de apoyo que recibió de Kaminski a través del teléfono rojo.

“Yo siento que es una decisión bien valiente, obviamente que lo pensé mucho y cuando lo decidí con seguridad tenía que ver conmigo, con entender quién era yo, con entender que tengo aciertos errores”, reflexionó.

“Siento que no soy la primera ni la última persona que le va a pasar una situación de esa envergadura. Difícil, compleja, que es parte de la vida, una parte de mi vida, una cicatriz, yo le llamo”, agregó.

En la misma línea, planteó que “asumir, aceptar, es parte de mi proceso”.

Camila Andrade habría pagado “el más alto costo”

Recordemos que, luego de que Carla Jara hiciera pública la infidelidad de su ahora expareja Francisco Kaminski, Camila Andrade recibió una ola de odio a través de redes sociales, que se mantuvo durante meses.

“En cuatro meses se ha involucrado mucha gente, desde la opinión, desde el juicio. Se confunde la información real, lo bruto, con opiniones personales”, señaló.

“Al comienzo yo no quise mucho hablar, nunca quise ir a un programa pagado, no quería ensuciar algo que ya era delicado, además de que era súper personal. Si tú me preguntas a mí yo no lo hubiese expuesto a tal punto“, dijo.

Esos momentos, explicó, fueron “un tormento”, y lo más difícil “fueron las amenazas de muerte, ese tipo de cosas”.

Durante la conversación, Andrade sucumbió ante las lágrimas y agregó que “vengo de un bullying impresionante, público, masivo, de un ataque brutal, e igual creo que la historia quizás a nivel personal pudo haber tomado otro camino, pero decidí avanzar”.

Ante ello, Bolocco le consultó: “¿Tú sientes que has tenido que vivir o pagar una responsabilidad mayor? ¿Tuviste que pagar el más alto costo?”.

“Yo siento que sí, viví hartas cosas, los mensajes, el que me dijeran ‘mátate weona’, ‘ojalá amanezcas muerta’. Eso es un daño fuertísimo, que suerte que pide salir de ahí”, reveló. “Me desvincularon de mi trabajo por este hecho personal también, influyó mucho en lo laboral”.