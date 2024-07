Durante el pasado martes se vivió un episodio bastante inesperado en Gran Hermano. Lo anterior por una llamada que sorprendió a Camila Andrade, ya que fue realizada por el propio Francisco Kaminski.

En un estilo bastante romántico, el animador lanzó una extensa dedicatoria a la modelo, quien escuchó bastante descolocada.

“Hola mi amor, primero que todo saludarte y decirte que te extraño mucho, con cada minuto que te veo en el reality. Te admiro cada vez más, qué bien te has tomado todo, eres de verdad una mujer única y espectacular”, indicó.

“Qué bueno que la gente se está dando cuenta de eso. Mi corazón y mi alma están contigo en todo momento. Te cuento que tu familia te apoyo, se sienten orgullosos. Todos están bien contentos”, agregó.

“Me despierto y me acuesto pensando en ti, no sales de mi alma. Te felicito porque estás siendo tú, esa mujer que me enamoró, mujer tierna, simpática, amigable, honesta y directa. La gente así lo estás percibiendo. Te amo con toda mi alma”, remató

Llamada de Kaminski a Camila Andrade

🔴 Kaminski no tiene pudor alguno, solo le importa el dinero y figurar: llamada solo revive el hate hacia Camila Andrade #GranHermanoCHV ¿Le costará mucho no figurar? El tema prácticamente está semana ya no existía más, pero no, tenía que llamar el compadre a dárselas de Romeo… pic.twitter.com/c08pT3bCGa — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 24, 2024

La situación recibió algunos aplausos de parte de los otros integrantes del espacio de Chilevisión.

De hecho, la exMiss Chile reflexionó sobre el tema en posterior conversación con Diana Bolocco.

“Yo siento que es una decisión bien valiente, obviamente que lo pensé mucho y cuando lo decidí con seguridad tenía que ver conmigo, con entender quién era yo, con entender que tengo aciertos errores”, indicó.

En redes sociales también existieron reacciones por parte de los televidentes, la mayoría criticando al exrostro de La Red.