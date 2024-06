El pasado jueves a eso de las 08:00 horas de la mañana, el actor Álvaro Rudolphy habría chocado un auto en el ingreso de un estacionamiento, así al menos lo aseguró la conductora que decidió mantener su identidad en anonimato.

La mujer dio a conocer la acusación en conversación con el programa de Zona Latina, Que te lo digo, al que aseveró haber interpuesto una denuncia, puesto que además el actor de “Secretos de Familia” la habría insultado.

La conductora se comunicó con el programa, a quienes contó que todo habría ocurrido cuando ella se dirigía al velorio de un familiar, cuando el actor la habría impactado por la parte trasera del vehículo.

“A las 8 me llama mi hija y partí a la casa. Cuando estaba entrando al estacionamiento muy despacio porque ya estaba Carabineros, él me choca. Yo me bajo y le digo que tranquilo. Lo mínimo que me dijo es vieja cul… (sic) Y yo le explico que está un familiar muerto y que no vale gritar tanto por un auto”, comenzó relatando en una serie de mensajes enviados por WhatsApp.

A ello sumó: “Unas personas me defienden y un carabinero me dice que deje el auto y que suba y él ante eso se va“, tras ello, la mujer reveló que Rudolphy no intentó contactarla para resolver los daños al automóvil.

“Igualmente, voy a arreglar mi auto, pero de verdad ese hombre es un animal. Lo que me molesta es su agresividad y que se arranque. Ese hombre es un loco agresivo“, relató la afectada.

De acuerdo a la conductora, el incidente habría ocurrido en la comuna de Las Condes el 23 de mayo, en el sector de Colón, pasando Américo Vespucio.