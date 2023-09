Memo Bunke permanece internado en la Posta Central luego de haber sufrido un accidente, de acuerdo a lo que confirmó su familia.

A través de una publicación en redes sociales, familiares del comediante indicaron que se encuentra siendo bien atendido en el lugar. No entregaron mayores detalles respecto al incidente en sí.

“Queridos amigos comentar que Memo Bunke tuvo un accidente y se encuentra hospitalizado en la posta central, donde gracias a dios y todos sus trabajadores está muy bien atendido. Agradecemos sus oraciones y buenos deseos”, indicaron brevemente.

Más complicaciones para Memo Bunke

2023 ha sido un año sumamente completo para el artista y su familia. Sin ir más lejos, tanto él como se esposa han estado hospitalizados en el último tiempo, debido a complicadas enfermedades.

Bunke padece una enfermedad llamada fibrosis muscular, por la cual debió realizarse una biopsia en marzo pasado.

Su esposa Paola Torres, por su lado, está aquejada de osteomielitis, situación que la ha mantenido con varios cuidados en los últimos años.

Asimismo, en mayo pasado denunció haber sido víctima de un portonazo en la entrada de su casa, en la comuna de La Cisterna.

“Me enfrenté a ellos, nos agarramos a garabato limpio. Al final, parece que la pistola no era de verdad, porque si no me hubieran pegado un ‘tunazo’ (sic)”, aseveró, comentando también el peligro que vivió al enfrentarse a los ladrones.

“Así están las cosas en La Cisterna. Cuando fui a hacer la denuncia a Carabineros me dijeron ‘sí, pero tenemos tan pocos carros acá’. Creo que tenían uno solo”, denunció también en ese instante.