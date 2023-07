Marisela Santibáñez y Gonzalo Egas fueron grandes protagonistas de los realities de Canal 13, pero lo que nadie sabía es que antes de eso, tuvieron un fugaz romance.

Ambos compartieron la historia en Podemos Hablar, donde coincidieron el viernes pasado. Allí afirmaron que “estuvieron juntos un tiempo”.

La parlamentaria dijo que todo esto pasó cuando Egas participó en el reality La Granja, de Canal 13, en 2005.

“Yo hice un muy buen trabajo, un trabajo de joyería. Él era un hombre que nadie conocía. Tú estuviste en un reality (La Granja), y yo estaba en la radio Carolina”, comenzó la diputada.

“Yo el día que te vi salir en la televisión, aparte de gustarme, dije ‘a ese hombre, todos los que dicen odiarlo, van a amarlo, y este hombre va a ganar el reality’”, recordó.

El intenso inicio del romance de Marisela Santibáñez y Gonzalo Egas

Marisela Santibáñez pidió asistir a la final del programa, donde Gonzalo Egas se enfrentó a Alex Gerhard, el favorito del público.

“Cuando ganó el reality, astutamente -él no sabe- , pero yo le dije a mi periodista de la radio, invita a Gonzalo a mi programa”, aseveró.

El día en que por fin se vieron a cara a cara, comenzaron un coqueteo intenso, que ambos recrearon en el espacio de CHV, conducido por Jean-Phillipe Cretton.

“Estábamos conversando, a mí el programa me importaba nada, pero me habían invitado a la radio y tenía una audiencia increíble. De hecho, presenté una canción de Shakira como La Tortuga, y era la Tortura”, recordó Gonzalo.

“Él no sabía la capacidad radial que yo no tenía y empezó así…”, dijo Marisela, mostrando cómo Gonzalo comenzó a rozar su rodilla con la de ella.

“Estábamos en eso (al aire), y yo empiezo así con el pie (como hacerle cariñito), como por abajo“, continuó Egas.

Marisela, en tanto, reconoció que ella respondió. “Eso nunca me había pasado nunca en la vida”.

Acto seguido, él la invitó a salir. “Me dice, ‘¿Qué vas a hacer después del programa? ¿A qué hora terminas? Y a las 7 nos juntamos“, cerró ella.

¿Por qué terminaron?

“Ahí tuvimos una historia”, reconoció Gonzalo Egas, mientras Marisela Santibáñez aclaró que la razón del quiebre no tenía que ver con una falta de compromiso.

“Nuestra relación se termina por otras cosas… porque yo entré al reality”, dijo en referencia a La Granja VIP.

Eso sí, tanto Egas como la parlamentaria reconocieron que él siempre fue claro sobre no tenía aptitudes para el romance.

“Me acuerdo perfecto porque fue como matapasiones. Me dijo altiro ‘yo no soy un hombre hecho para el amor. No tengas expectativas conmigo"”, dijo.