Este miércoles se vivió una mañana bastante compleja en La Florida, en el marco de la demolición de una supuesta narco-casa. En el punto de prensa, el alcalde Rodolfo Carter lanzó una crítica al periodista Rafael Cavada.

Carter expresó esto directamente a Luis Ugalde, que estaba presente en el grupo. El periodista respondió todas las quejas.

“Escuché al señor Cavada que hablaba de vecinos. Habría que explicarle que los vecinos en Chile no queman sedes sociales, ni agreden a la policía”, aseguró el alcalde.

Ugalde se apresuró en responderle: “No tenemos papel de antecedentes de los vecinos”, pero Carter no se quedó ahí: “Le quiero contar, con la franqueza que me caracteriza, que los vecinos en Chile no atacan con bombas molotov, ni queman sedes sociales, ni agreden a la policía”.

Carter critica a Cavada

Ante eso el periodista volvió a explicar: “Alcalde, Rafael (Cavada) entrevista a dirigentes sociales y ellos se acercan y les dan la entrevista. A una persona que llega no le pedimos papel de antecedentes, no la podemos tildar de delincuente”.

Posteriormente, luego de haber ido a comerciales, Carter insistió en sus dichos en conversación con Julio César Rodríguez.

“Me parece preocupante que se usan palabras que llevan a la confusión”, indicó en el contacto, a lo que el animador respondió: “un periodista no puede tratar de delincuente a una mujer que se acerca”.