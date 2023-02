La serie animada South Park estrenó un episodio donde se burlan, de manera (no tan) indirecta), del Príncipe Harry y Meghan Markle, su esposa. A lo largo del capítulo, titulado The Worldwide Privacy Tour, se muestra a dos personajes bastante parecidos a los duques de Sussex.

Aunque no son nombrados directamente, en la caricatura se refieren a ellos como “los príncipes de Canadá”, quienes “cruzaron el charco” y llegaron a Norteamérica en búsqueda de privacidad.

El hecho es una clara referencia al mediático distanciamiento de la pareja con la familia real, quienes abandonaron Reino Unido en 2021 en una búsqueda desesperada de privacidad para ellos y su hijo, Archie.

La historia del episodio inicia con Ike, el hermano adoptivo de Kyle, quien además es oriundo de Canadá, conmocionado por la muerte de la reina de dicha nación, una clara alusión al descenso de Isabel II en septiembre de 2022.

Tras ser abucheados en el funeral de la monarca y ganarse el repudio de la corte, la pareja real, catalogada como “tonta”, decide dar una entrevista en el programa Good Morning Canada donde ambos aparecen portando carteles con unos llamativos mensajes: “¡Queremos privacidad!” y “Deja de mirarnos”.

Según Deadline, las bromas en la caricatura se enfocan en “la tensión entre el deseo de privacidad de Harry y Meghan y su disposición a compartir detalles íntimos de su vida en entrevistas, el libro del Príncipe Harry y su serie de Netflix”.

Vale recordar que en diciembre de 2022, los duques de Sussex grabaron un documental de varios capítulos para Netflix, donde hablaron sobre sus conflictos con la familia real británica y la falta de privacidad en sus vidas.

