Nicolás Oyarzún compartió la primera fotografía en redes sociales con su pareja, la actriz Carmen Zabala, donde dejó ver el radical cambio de look de la actriz, quien cambió el color de su cabello.

Ambos actores posan abrazados en lo que parece ser una playa acompañada por un par de botes. Mientras Zabala sonríe y toma la imagen mirando a la cámara, Oyarzún sonríe mirando a su acompañante.

Así, junto a la postal, el actor citó la canción de Chris De Burgh, Lady in Red: “Lady in red is dancing with me, cheek to cheek (La dama de rojo está bailando conmigo, de mejilla a mejilla)”.

Sin embargo, además de la alegría de la pareja, muchos destacaron el nuevo estilo de Zabala, quien si bien mantiene su corto cabello, decidió cambiar su tono natural por un rojo eléctrico, en el que incluso se ven reflejos rosados.

La relación entre los intérpretes de Hijos del Desierto se confirmó la semana pasada, luego de que Carmen Zabala llegara a la alfombra roja de los premios Caleuche acompañada por Nicolás Oyarzún.

Así, la actriz compartió con el intérprete al posar para las cámaras a la vez que jugueteaba con besos en la mejilla para Oyarzún y luego seguir su camino de la mano.

En dicho evento, Zabala se adjudicó el premio a la Mejor Actriz de Soporte por su labor como La Gato en Hijos del Desierto, teleserie que se estrenó en agosto de 2022.

Oyarzún también dijo presente en la misma ficción durante enero de este año, donde interpreta a Diego Ahumada, un pianista proveniente de Santiago que llega a trabajar al Pirandelli.