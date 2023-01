Durante la noche del domingo se celebraron los premios Caleuche, evento donde se premió a lo mejor de las producciones chilenas tanto en la pantalla chica como en el cine. Fue así que en medio de la alfombra roja destacados actores nacionales confirmaron su relación.

Específicamente, todo partió cuando Carmen Zabala llegó acompañada del actor de Amar Profundo Nicolás Oyarzún, con quien compartió al posar para las cámaras, a la vez que jugueteó con besos en la mejilla para Oyarzún.

Asimismo, María Gracia Omegna y Gabriel Urzúa llegaron juntos hasta los premios, confirmando su relación tras meses de especulaciones. Así, en conversación con ADN, el intérprete aseguró que estaba “muy bien acompañado con mi Bachita”.

Poco después, posó junto a Omegna, con quien continuó su camino de la mano.

¿Un cambio de parejas?

Además de llamar la atención las nuevas parejas de la televisión chilena, muchos no pudieron evitar notar el “intercambio” que se realizó entre los enamorados.

Esto, debido a que Zabala y Urzúa se casaron en 2017 y tienen un hijo juntos. En 2021, la pareja decidió separarse, sin referirse públicamente a su ruptura.

Asimismo, Omegna y Oyarzún fueron ligados a través de diferentes especulaciones en redes sociales por la química de sus personajes en la teleserie Amar Profundo.

Pese a esto, la relación jamás se confirmó, hecho donde incluso Cecilia Gutiérrez apuntó que “nunca tuve la certeza que ese romance fuera verdad”.

Los rumores sobre la relación entre Urzúa y la exprotagonista de Amar Profundo llevaban meses y aumentaron aún más cuando el actor participó en La Divina Comida.

Entonces, Urzúa reconoció que el inmueble donde iba a recibir a los invitados era de su pareja, aunque no reveló su nombre. “Esta no es mi casa, me la prestó mi polola para este evento”, dijo entonces.

Sin embargo, el hogar que mostró era el mismo inmueble donde Omegna comparte diferentes postales en sus redes sociales.