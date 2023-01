Este 5 de febrero se llevará a cabo la 65° edición de los Premios Grammy en el Staples Center de Los Angeles, California. La gala y alfombra roja del evento tendrá presencia chilena, ya que la actriz Francisca Walker es una de las asistentes.

La intérprete nacional viajará invitada por una marca de vinos nacionales y apunta a un objetivo a largo plazo: la internacionalización de su carrera en Norteamérica.

En entrevista con BioBioChile, Francisca contó algunos detalles de su preparación para este evento y actividades extras que llevará a cabo en Estados Unidos.

“Estoy muy contenta, es muy entretenido poder viajar siempre y sobre todo a ver este tremendo show, con tantos artistas importantes y lo mejor de la música mainstream actual”, indicó.

“Yo viajo con un equipo de Frontera, en donde van a ir ejecutivos y cuatro personas que ganaron entradas dobles para pasar por la alfombra roja. Somos un grupo que vamos a estar en almuerzos, actividades de vino Frontera, pasar por la gala, actividades de prensa y otras cosas”, agregó.

En este sentido, la actriz nacional reveló algunos detalles de lo que será su outfit para el evento, asegurando que estuvo asesorada por una destacada diseñadora chilena.

“Contacté a Nicoletta Valentina, que es una diseñadora chilena que estudió en Roma, que hace unos vestidos muy hermosos. Son muy sentadores, porque los hace pensando en el cuerpo de la mujer”, indicó.

“Ella tiene cosas muy espectaculares, pero yo en lo personal creo que cuando uno es el premiado hay que ir espectacular, pero si no es el caso siento que es bueno ir ‘cool’. Entonces el outfit que elegí es un traje precioso, que tiene falda y una chaqueta corta, muy de la onda Grammy, más ‘fashion’ que el tradicional vestido con cola”, añadió.

Asimismo Walker, de gran año en lo profesional y personal, también reveló que tiene intenciones de pasar unas semanas en aquel país, para llevar a cabo actividades con su círculo cercano.

“Yo nací en Estados Unidos y después fui a estudiar un tiempo allá. Entonces tengo varios amigos que tengo que ver. Ese es otro objetivo de este viaje, además quiero descansar un poco”, comentó.

Francisca Walker y el futuro

Teniendo en cuenta este viaje ¿Sientes que llega el momento de internacionalizar tu carrera?

“Por supuesto, es una meta que hoy en día tienen todos los artistas. La sociedad hoy en día no es solamente el país donde te toca vivir. Con las redes sociales el mundo está abierto, hay mucho intercambio cultual y las producciones no son solo de un país. Entonces las posibilidades para los artistas de internacionalizarse, hoy en día, son mucho más factibles. Obviamente es una aspiración que tengo”.

¿Sientes que ha llegado el momento intentar en el mundo de la actuación en países como México o Estados Unidos?

“Lo pienso siempre. Es que a mi me gusta mucho cambiar de lugar, viajar. Viví un tiempo en Estados Unidos, estudié allá y viví cosas muy entretenidas. Entonces siempre está ese bichito de volver allá o México. Siempre me lo estoy planteando. Pero mientras haya pega acá y me satisfaga, hay que seguir la intuición”.

Pronto te veremos nuevamente en televisión…

“Estoy en una teleserie, pero no estamos al aire. Es una teleserie coproducción entre Chilevisión y Paramount. Es una ficción que quizás se grabe entera antes de salir al aire, porque quizás salga antes por la aplicación. Es una figura que desconozco pero que participo feliz. Estoy grabando hace meses”.

“Es un proyecto bonito, la imagen y el arte se ven muy increíbles, estamos grabando en sets 360 grados, donde la cámara se puede mover a cualquier lado, lo cual es nuevo y muy extraño. Tiene una textura más parecida a las series que teleseries, gracias a las cámaras y los sets”.

¿Consideras que estos últimos años han sido los mejores en tu carrera?

“No necesariamente, lo que pasa es que cada año ocurre algo inesperado en mi carrera, gracias a Dios. A veces son teleseries, cine, teatro, el año pasado fueron conciertos. Para mí se ha renovando todo, entonces comparar es algo un poco injusto, porque cada actividad tiene su encanto. Pero una siempre busca nuevos proyectos”.