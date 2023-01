Fue el pasado martes cuando se anunciaron los nominados a los Premios Óscar. Una de las cintas que aparece entre las seleccionadas a es ‘Tell it like a woman’, cinta que postulará en la categoría de Mejor Canción Original. Leonor Varela, que fue parte de la producción, celebró esto.

A través de sus redes sociales, la actriz chileno-norteamericana indicó que la canción principal se llama Applause, la cual fue interpretada por Sofía Carson.

“Qué alegría contarles que nuestra película Tell It Like a Woman está nominada a los Premios Oscar. Esta nominación es posible gracias al talento gigante de Diane Warren y Sofía Carson”, indicó.

“Este momento es particularmente especial, porque vi como mi querido @lucasakoskin trabajó incansablemente años junto a @chiaratilesi para hacer que este proyecto viera la Luz”, agregó.

Leonor Varela en Tell it like a woman

‘Tell it like a woman’ es una producción que fue dirigida por siete mujeres, consta del mismo número de historias y fue grabada en países como Estados Unidos, India, Japón e Italia.

Aparte de Leonor Varela, entre las protagonistas están Cara Delevingne, Eva Longoria o Jennifer Hudson, quienes interpretan personajes ligados a distintas historias.

En concreto, la actriz nacional interpretó a Tala, quien es parte de una de estos relatos.

Hay que señalar que la entrega de los premios Óscar será el próximo 12 de marzo en Los Angeles. Es muy probable que la actriz desfile en la alfombra roja.

Los otros temas nominados en esta categoría son Hold My Hand, Lift Me up, Naatu Naatu y This is a Life.