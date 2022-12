No cabe duda que dos de las imitaciones más recordadas de Stefan Kramer corresponden a los hermanos Miguel y Sebastián Piñera, las cuales ha sacado a relucir en cientos de shows. En su reciente libro, Stefan, Memorias Breves Autorizadas por Kramer, reveló un encontrón que vivió con el menor del clan.

Esto lo dio a conocer Tiempo X, indicando que una parte ocurrió tras una presentación que el comediante realizó en una Teletón, donde estuvo presente el empresario nocturno. Al parecer la imitación no habría sido de su agrado.

No obstante, un episodio algo más tenso ocurrió tras un evento denominado Kramer On the Moon. En ese entonces, a ‘Negro’ Piñera no le habría gustado un chiste donde, Kramer imitándolo a él, le decía a su hermano que “no servía para nada”.

“Al terminar, llegó al camarín muerto de risa, y me invitó al segundo piso a tomarnos unos copetes”, indicó el humorista en su libro, añadiendo que prefirió no aceptar la invitación.

Días después Miguel Piñera le envió una serie de mensajes, evidenciando su molestia: “Oye, igual me quedó dando vueltas lo que me dijiste, de que no sirvo para nada. ¡Puta huevón!, me gustaría que nos juntáramos a conversar”.

Sin embargo, lo peor vino después: “¿Sabís? No huevees (sic) más a mi hermano huevón (sic) ¿Hasta cuándo? ¡Para tu huevada (sic)!”.

Si bien nunca se produjo en diálogo entre ambos, la situación cambió al cabo de unos días, cuando le otro mensaje: “Oye, muy bueno todo, perrito. Tranquilo, que no hay ningún problema. Un abrazo”.

Por último, Kramer sostuvo en la publicación que ambos no son amigos, aunque existe buena relación: “Y ahora me ama. Siempre me manda fotos y me tira recuerdos (…) no somos amigos pero le tengo mucho cariño”.