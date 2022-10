El animador de televisión Cristián Sánchez quiso salir a la defensa de la ex conductora de Milf, luego de que un usuario criticara la cobertura sobre el cáncer de mama que padece.

A través de redes sociales, el animador de televisión Cristián Sánchez no pudo quedarse en silencio luego de ver un comentario de un usuario criticando la cobertura del estado de Claudia Conserva debido al cáncer de mamas que padece.

Específicamente, Sánchez compartió una historia de Instagram donde compartió los dichos del cibernauta de Twitter. “Ojalá que Claudia Conserva supere el cáncer, pero puta que le ponen color (sic.)”, comenzaba el mensaje.

Asimismo, el desconocido aseguró que “hay gente peor y con menos recursos invisibilizada con esta enfermedad”. Junto a la misma captura, Sánchez no ocultó su molestia y quiso dirigirse al escrito.

“Ningún enfermo de cáncer ‘le pone color’. El cáncer no respeta nada, tampoco le importa si tienes dinero o no. Solo destroza, y no solo al que vive, sino que a toda su familia”, redactó el comunicador.

Asimismo, aseguró que “decir que ‘le ponen color’ es no entender nada, y de una falta de humanidad, empatía y sensibilidad que realmente impacta”.

La publicación de Cristián Sánchez llegó horas después que la misma Claudia Conserva reapareciera en redes sociales enviando un llamado a la prevención en el Día del Cáncer de Mama.

Ahí, la animadora posó con su cabeza rapada junto a su mascota mientras sonreía. “¡Cuanta ternura! Qué importante son la contención emocional, la empatía, la confianza, la paciencia, la compañía, el cariño…”, escribió junto a la imagen.

“El Cáncer es un drama que nos afecta a todos… ¿Verdad, Aslan?”, dijo refiriéndose a su perro. “Un abrazo apretado a los enfermos y sus familias, no es fácil esta enfermedad”, continuó.

Sobre su enfermedad, conserva apuntó que “todos sufrimos, el entorno se ve afectado. No es fácil. Lo sé. Lo vivo, lo vivimos. Es Durísimo”.

Asimismo, y en conversación con El Mercurio, su esposo, Juan Carlos “Pollo” Valdivia se refirió al estado de Conserva.

“La Claudia está muy débil y tiene que pasar semiencerrada porque, por su situación, no puede tener contacto con gente que la pueda contagiar de COVID-19, así que salimos solo de la casa para ir a la clínica”, comentó.