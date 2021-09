El pasado miércoles se abrió una nueva arista en el caso Rodrigo Rojas Vade, luego que su abogado diera a conocer cuáles son las enfermedades que el convencional efectivamente padece. Estas son sifilis, trombocitopenia inmunitaria y enfermedad de behcet.

Esto fue tratado en extenso en una entrevista que Tomás Ramírez, abogado de Rojas, dio al programa Mentiras Verdaderas de La Red.

Esta mañana, en el matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme realizó un duro comentario respecto a la situación del convencional, asegurando que se trata de un “embuste”.

“A mí me pareció que la entrevista de ayer del abogado en Mentiras Verdaderas es la cosa más, o sea, esto es un embuste. Si nosotros vamos a hablar de la ficha clínica de cualquier persona, nos vamos a encontrar con varias enfermedades, evidentemente”, sostuvo Neme.

“Él habla primero de cáncer, después dice que tiene una enfermedad estigmatizada, pero que me digan que tiene sífilis, francamente. Perdonen que sea poco amable, pero bueno, yo también he tenido dermatitis ¿me entienden o no? déjense de pelotudeces”, agregó.

Sobre el final, el periodista se refirió a los supuestas problemas económicos que argumentó Rojas Vade por años, los cuales también comentados por su abogado el pasado miércoles.

“Si usted está en el sistema público, debería ser gratuito, entiendo, por un copago muy bajo. Y en el sistema privado, por 6.000 pesos tiene acceso a la doble dosis de penicilina”, señaló.

“Digamos las cosas como son, en qué momento pasamos de una sífilis, que uno se pone una penicilina de 10 lucas, si es que la quiere pagar del bolsillo, porque sino uno puede ir al sistema público de salud”, concluyó.