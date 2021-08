Este fin de semana, el Arzobispado de Santiago decidió responder los dichos que Pamela Díaz expresó en un live con Lucila Vit, en el cual expresó abiertamente que no se había ‘anulado’ por la Iglesia Católica debido al alto costo.

En aquella conversación, ‘La Fiera’ indicó que no ha terminado su vínculo eclesiástico con Manuel Neira, asegurando que un sacerdote le dijo que el trámite costaba cerca de ocho millones de pesos.

“Soy soltera. Ante los ojos de Dios todavía no, porque todavía estoy casada con Manolito (Neira), con el finao. Pero con el otro listo. Yo no me puedo casar más por la iglesia. Le dije a Jeanphi (Jean Philippe Cretton) si se quería casar por la Iglesia”, expuso.

Tras eso, Díaz relató parte de las averiguaciones que realizó en la catedral de Santiago, donde le habrían dado los pasos a seguir, cuestión que ella no aceptó.

“Un día yo quise hacerlo, fui a la Catedral de Santiago, Plaza de Armas, subí al piso seis, me encontré con un cura, me persigné, le conté mi historia. Me pasó un abogado eclesiástico y me dijo que me valía más menos entre cuatro y ocho millones de pesos separarme. Y le dije ‘muchas gracias”, señaló.

En declaración a Glamorama, el sacerdote y abogado Cristián Montes, Vicario Judicial del Arzobispado de Santiago, indicó que existen vías para realizar este trámite de forma gratuita.

“Según los protocolos del Tribunal Eclesiástico de Santiago, a nadie se le niega el acceso a la justicia. Aquellas personas que no pueden pagar para realizar su proceso de nulidad matrimonial eclesiástica pueden incluso acceder a él de forma gratuita”, señaló.

“En tanto, quienes pueden pagar parte o todo el proceso, pueden hacerlo en conciencia. El tribunal quiere ser un lugar de misericordia y está dispuesto a acoger a todas las personas”, agregó.

Hay que señalar que Díaz y Neira se casaron en 2006 y se divorciaron dos años después. Tras eso, la exmodelo inició una relación con Fernando Téllez, con quien también estuvo casada.