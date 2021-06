Fue en octubre de 2012 cuando TVN estrenó El Reemplazante, serie de televisión cuyo último capítulo se emitió el 1 de enero de 2014.

Pese a contar con sólo dos temporadas, la producción gozó de un gran éxito y popularidad que se mantiene hasta hoy. De hecho, en los pasados Copihue de Oro se impuso en la categoría ‘Mejor serie de la década’.

La historia trataba sobre un operador financiero que provocaba enormes pérdidas a su empresa, por lo que comenzaba a trabajar como profesor.

Uno de los personajes que quedó en la memoria de los televidentes fue Nicole Ovalle, papel que fue interpretado por Paula Aguilera. Contrario a lo que muchos podrían haber pensado, la joven optó por no seguir una carrera en la televisión.

“Yo tenía en ese entonces 17 años, estaba en el verano del 2012 y en mi condominio vi pegado un papel que decía que si quería ser parte de la nueva serie de TVN, solo tenía que presentarme a un casting y fui con una amiga”, contó en conversación con Página 7.

“Si bien no hablaba mucho y no eran tanta la historia que mostraban de ella, creo que lo que se alcanzó a mostrar, reflejó muy bien lo que pasa con un adolescente en la actualidad”.

Aguilera explicó que después del fin de la serie, se enfocó en sus estudios, entrando a estudiar Derecho, carrera de la cual ya egresó; sólo le falta dar su examen de grado y luego la práctica para titularse.

“No se me dieron más proyectos, y desde niña he estado súper decidida a lo que quería, entonces si bien me gusta mucho actuar, nunca lo había visto como una carrera para dedicarme a toda la vida, aunque feliz volvería a las tablas”, admitió.

“Durante el tiempo en que estuve en la universidad, que fueron seis años, trabajé en tiendas del retail, de hecho sigo trabajando en el rubro los fines de semana pero por las cuarentenas no he podido ir”, añadió.

En paralelo, la joven trabaja en atención al cliente en una institución educacional.

Cabe señalar que El Reemplazante ha tenido un segundo aire, luego de ser adquirida por Netflix. En ese sentido, respecto a una eventual tercera temporada, Paula admitió que feliz participaría.

“Lo hemos conversado con parte del elenco, yo creo que los personajes tienen mucho que dar, pero también me da un poco de susto en el sentido de que han pasado hartos años, es difícil saber desde donde retomar la historia”, mencionó.

“En lo profundo me encantaría participar si es que se hiciera, haría todo lo posible para estar”, enfatizó.