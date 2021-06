Indignación provocó en el periodista Rafael Cavada, la masiva aglomeración vivida la noche del viernes en el Barrio Bellavista, horas previas al ingreso a cuarentena de todas las comunas de la Región Metropolitana.

Durante el noticiero de la mañana de este sábado, el comunicador dio su opinión al respecto. “Lo que hay ahí en juego no es la salud de ese tonto, es la salud de todas las personas que están ahí”, sentenció en Contigo CHV Noticias AM.

“Uno no puede pretender que la autoridad lo fiscalice todo, y más en una circunstancia tan especial como fue anoche. Durante toda la jornada vimos a gente, a mi me tocó reportear cerca del Costanera Center gente que iba a hacer trámites”, relató.

“Me tocó hablar con un señor que iba a buscar sus lentes y me dijo ‘si no los voy a buscar ahora voy a estar quince días más sin poder leer bien, se me cansa la vista’. Cosas de ese tipo. Alguien que tuvo que ir a buscar una prenda de ropa que tenía que cambiar”, añadió.

“Es importante la consciencia del colectivo, ayudar a las personas, ayudarnos a nosotros mismos. Ahí (en la multitud reunida en el Barrio Bellavista) hay un claro ejemplo de algo que ya está fuera de control y que depende solo del nivel de consciencia que uno tenga sobre el riesgo en que incurre. Porque todos hemos sido jóvenes, todos hemos sido irresponsables, todos hemos tenido la sensación de que somos relativamente inmortales, una tontera que a uno se le pasa con la edad”, sentenció, según consignó Glamorama.

Asimismo, el comunicador agregó que “pero mientras lo que está en juego sea la salud de uno… es problema de uno, el bien que está en juego es personal. Pero lo que está ahí en juego no es la salud de una persona, es la salud de una comunidad. Es el hecho de que puedes contagiar en tu casa a tu vecino. Con que ahí haya una persona sin mascarilla contagiada asintomático”.

Cavada también recordó que la investigación científica demostró “que el período en que uno más contagia es el día antes de mostrar los síntomas y el día después. Ese período de dos o tres días es donde es más alta la contagiosidad”.

“Con que una persona anoche haya estado ahí en esa fiesta y hoy se haya levantado con síntomas uno puede especular con que contagió o está en posición de contagiar a mucha gente”, dijo.

“Entonces lo que tenemos que hacer desde la autoridad y sobre todo los medios de comunicación es hacerles entender a estas personas que lo que están arriesgando ahí no es a sufrir ellos una enfermedad que por ser jóvenes podría ser leve. Están arriesgándose a mandar a otra persona a la UCI, están arriesgando la vida de otras personas”, reiteró.

“Ahí me parece que hay gente muy tonta o nosotros no hemos hecho la pega suficientemente bien, o una combinación de ambas cosas. ¡Pero es la tercera semana seguida que vemos fiestas en la calle!”, dijo.

“Pero insisto, la autoridad no puede estar tratando de controlarlo todo, hay también una cuota de responsabilidad individual que, perdónenme, en ese grupo de tontorrones es un bien bastante escaso”, cerró.