El animador Mario Velasco recordó un complicado momento que vivió con el actor Alfredo Castro, cuando ambos trabajaron en Chilevisión. Episodio que se da en medio de un boom de confesiones de comentaristas de espectáculos sobre sus entrevistas más incómodas.

En el programa “Zona de estrellas” de Zona Latina Velasco recordó el episodio que tuvo lugar en 2010, cuando él estaba a cargo del extinto programa Yingo y Castro era uno de los protagonistas de la teleserie Manuel Rodríguez.

“Con todo lo que admiro como actor a Alfredo Castro, cómo que lo odio como persona”, confesó. “Porque conmigo fue muy maleducado”, sentenció.

Según relató, desde la producción del programa juvenil lo enviaron al set de la teleserie para realizar una nota y promocionarla. “A nosotros nos iba increíble, les entregábamos la teleserie en un muy buen puntaje (de rating) y no es que bajaran, pero se pegaban un guatazo asqueroso en términos de sintonía“, recordó.

“Entonces me mandaron a hacer una nota para interactuar (con los actores) y tratar de potenciar lo que estaba pasando con esa teleserie”, dijo, destacando también la diferencia de presupuesto en ambas producciones.

“Si Yingo se gastaba $1 (por ejemplo) en hacer el programa y marcaba 15 puntos, ellos gastaban $20 y marcaban 6 puntos de sintonía… Creo que en puras pelucas se gastaban 40 millones de pesos”, agregó.

“Qué están hueviando acá’”

El tema fue que cuando llegó al set, el actor no lo recibió de buena gana. “Definitivamente me trató muy mal, me sacó cagando… ‘Qué están hueviando acá’”, le habría dicho el intérprete. Velasco además hizo un ademán con los brazos extendidos, imitando la supuesta reacción de Castro.

La reacción de Alfredo fue sorpresiva para el comunicador, considerando que trabajaban para la misma estación.

“Para mí es un maestro, definitivamente uno de los grandes actores de nuestro país (…) y yo con todo el respeto, me habían mandado a hacer una nota. Era interesante poderlo entrevistar en una cosa un poco más lúdica”, recordó.

Recordemos que en dicha teleserie el aplaudido actor dio vida al Gobernador Casimiro Marcó del Pont, el villano de la historia. Allí compartió con Ricardo Fernández, Sofía García y Catalina Pulido.