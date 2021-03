El pasado fin de semana se emitió un nuevo capítulo del programa La Divina Comida, el cual tuvo invitados como Jorde Baradit, Bernardita Ruffinelli, Alex Zisis y Daniela Lhorente, quien relató que tiempo atrás fue detenida por quebrantar las reglas en medio de la Pandemia.

La noche que fue anfitriona, la actriz indicó que un fin de semana fue hasta una verdurería sin el correspondiente permiso, lo cual había sido previamente advertido por su esposo, Francisco Melo.

“Estábamos en pandemia y había que sacar permiso y yo tenía que cocinar, día sábado, y me faltaba como el bistec. Le dije a Francisco, que es súper conservador y respetuoso, ‘voy a ir a la esquina a comprar’ y él me dice ‘¿sacaste el permiso?’ y yo: ‘ay ¿pa’ qué? si no pasa nada, voy rápido y vuelvo, no te preocupí’, porque él me reta mucho”, indicó.

En su relato, la exintegrante del área dramática de TVN indicó que, una vez en el lugar, se dio cuenta que afuera estaban dos carabineros pidiendo permisos.

“Estoy en la verdulería, miro para afuera y de repente veo a dos carabineros pidiendo los permisos. Yo me quedé helada (…) Venía con la canasta llena de verduras y dije ‘sabís que te la voy a dejar aquí, no voy a comprar na’ porque están los pacos y no tengo permiso, me voy a ir”, expuso.

“Lo hice todo mal, todo mal, me fui como ratón orillero con la cara de culpa que ya no te la podís”, agregó.

Al estar afuera uno de los funcionarios le pidió el documento, que debe emitirse en Comisaría Virtual, pero al no tenerlo debió ser llevada hasta un calabozo.

Una vez allí, la actriz además contó que se encontró con una vecina que estaba llorando , a quien le dijo que se tomara la situación con calma. “Yo le decía ‘relájate, inhala y exhala, no va a pasar nada’, así estaba en la celda”, concluyó.

Para finalizar, Lhorente sostuvo entre risas que a las pocas horas fue dejada en libertad por Carabineros, por lo que pudo dirigirse hasta su casa.